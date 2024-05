CABERG DUKE EVO: il flip up leggero e superaccessiorato

Design accattivante, comfort, sicurezza e massima attenzione ai dettagli, queste sono le caratteristiche che fanno del nuovo apribile DUKE EVO di casa Caberg un casco 100% Made in Italy.

Prendendo il testimone dei suoi predecessori della linea DUKE, il DUKE EVO si prepara a continuare il grande successo, mantenendo intatte le scelte stilistiche e tecnologiche, in piena conformità con le rigide normative dell’omologazione ECE 22.06 P/J.

Questo nuovo casco Caberg rappresenta un concentrato di alta tecnologia, innovazione e stile all’avanguardia. Offre i massimi standard di sicurezza, con dimensioni ridotte e un peso incredibilmente leggero per un casco apribile in policarbonato (solo 1600gr), senza alcun compromesso sulla protezione.

Rispetto ai suoi predecessori, il DUKE EVO rappresenta un’evoluzione sapiente, offrendo un significativo miglioramento sia in termini di qualità che di comfort. Gli interni sono realizzati con tessuti altamente traspiranti e anallergici, mentre le guance in 3D garantiscono una calzata ottimale.

Grazie alla doppia omologazione P/J, il modello DUKE EVO consente di guidare il proprio mezzo sia in modo integrale sia a mentoniera alzata senza rinunciare alla sicurezza, grazie a un selettore di dimensioni ridotte posizionato sulla sinistra del casco che blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura (posizione J), evitando così spiacevoli inconvenienti come una chiusura accidentale della stessa.

Grazie agli spazi presenti nella calotta interna per gli speakers ed all’aggancio per il microfono, DUKE EVO è predisposto per poter essere equipaggiato con l’interfono per casco di casa Caberg nato dalla collaborazione con Midland e conforme alla normativa ECE 22.06.

CABERG PRO SPEAK EVO consente, in totale sicurezza durante la guida, di ascoltare in stereo musica, collegare il GPS, fare e ricevere telefonate, parlare con il passeggero o con un’ altro motociclista (BIKE To BIKE ) fino a 200mt. di distanza.

Caberg DUKE EVO viene offerto in quattro versioni monocolore: bianco metallizzato, nero opaco, antracite opaco, e blu opaco. La versione grafica DUKE EVO MOVE è offerta invece inquattro combinazioni cromatiche e nell’esclusiva colorazione “RUSTY” realizzata a mano. Il prezzo al pubblico suggerito Iva inclusa è di 259.99€ per le versioni monocolore mentre 299.99€ per le versioni grafiche MOVE e RUSTY.