Caberg Flyon II: il casco Jet ideale per mototurismo e uso cittadino

Caberg ha annunciato il lancio del suo nuovo casco Jet, il Flyon II, appositamente progettato per soddisfare le esigenze sia degli appassionati di mototurismo che degli utilizzatori di scooter cittadini. Questo casco si distingue per la sua versatilità, leggerezza e sicurezza, garantita dalla certificazione ECE 22.06 di cui è provvisto.

Le caratteristiche distintive del Flyon II hanno catturato l’attenzione degli amanti del mototurismo. Una delle principali modifiche rispetto alle versioni precedenti è l’aggiunta di un piccolo spoiler nella parte posteriore del casco, che offre una maggiore aerodinamicità e migliora la stabilità durante la guida. Inoltre, sono state inserite due aperture nella calotta sotto lo spoiler posteriore per facilitare l’estrazione di aria calda e viziata, garantendo un comfort ottimale anche durante i viaggi più lunghi.

La visiera esterna del Flyon II è uno dei suoi punti di forza, poiché offre una protezione completa del viso e parte del collo, ideale per affrontare velocità elevate senza rischi. Dotata di un sistema di bloccaggio sul lato sinistro, la visiera esclude qualsiasi possibilità di apertura accidentale, garantendo sicurezza e tranquillità durante la guida.

Un’altra caratteristica apprezzata è la visiera parasole integrata, facilmente manovrabile anche con l’uso di guanti tecnici, grazie a un cursore posizionato sul lato sinistro del casco. Questo permette di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni di luce durante il viaggio, garantendo una visione chiara e sicura della strada.

Caberg ha dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia nel settore dell’interconnessione, fornendo la possibilità di utilizzare il sistema CABERG PRO SPEAK EVO con la gamma Flyon II. Questo sistema consente di comunicare facilmente con il proprio telefono cellulare, il passeggero, il GPS e di ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3. La sicurezza è garantita, poiché il Flyon II ha superato tutti i test richiesti dalla normativa ECE 22.06 anche con il comunicatore montato all’interno del casco.

Una delle principali preoccupazioni di Caberg riguarda il comfort del motociclista. Con il Flyon II, il peso e la riduzione dell’affaticamento dei muscoli cervicali sono stati presi in seria considerazione. Il casco è disponibile in due taglie di calotta diverse, garantendo una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia dell’utilizzatore. Questa soluzione offre praticità e comodità di utilizzo durante il viaggio.

Per quanto riguarda gli interni del casco, Caberg ha utilizzato solo i migliori materiali disponibili sul mercato. I tessuti e le reti traspiranti, anallergici, sono completamente amovibili e lavabili, garantendo una sensazione di freschezza anche dopo lunghe ore di utilizzo.

Il sistema di chiusura con fibbia a regolazione micrometrica è facile da utilizzare anche con i guanti tecnici, e per assicurare ulteriore sicurezza, è presente un anello in acciaio per collegare saldamente il casco alla motocicletta.

La gamma Flyon II è disponibile in tre versioni monocolore: bianco lucido, grigio opaco e nero opaco, al prezzo di 259,99 €. Per chi preferisce uno stile più audace, la versione grafica Boss offre quattro diverse combinazioni cromatiche a un prezzo consigliato di 289,99 €.

Per coloro che desiderano il massimo della leggerezza e prestazioni, la versione Flyon II Carbon, con calotta in fibra di carbonio e finitura lucida, è offerta a un prezzo consigliato di 369,99 €.