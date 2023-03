Calex di Benetti: l’eccellenza del Made in Italy nel mondo degli Yacht su misura

Il cantiere navale Benetti si appresta a mostrare al mondo il nuovo yacht custom Calex, consegnato ad un armatore californiano nella primavera del 2022. L’imbarcazione farà il suo debutto ufficiale al Palm Beach International Boat Show, in Florida, dal 23 al 26 marzo 2023.

Il Calex è un’imbarcazione di 67 metri, realizzata su misura per l’armatore, che si distingue per la perfetta combinazione tra tradizione e modernità. La sua costruzione, infatti, utilizza uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio, perfetta testimonianza della capacità del cantiere di realizzare yacht personalizzati che rispecchiano appieno la personalità e i desideri del proprietario.

Il design esterno, opera di Cassetta Yacht Designers, si caratterizza per le linee slanciate e moderne, mentre gli interni sono stati curati dallo Style Department di Benetti. Lo yacht è stato concepito per offrire un’abbondanza di spazi esterni e interni dedicati al benessere e alla convivialità dell’armatore, ma in assoluta privacy.

Una delle caratteristiche più interessanti di Calex è il suo Upper Deck di oltre 160 metri quadrati interamente dedicato all’armatore, con una zona lounge esterna completamente privata e riparata dalla vista dei ponti superiori. Anche il Sun Deck, con macchine da palestra e una piscina Jacuzzi, è stato attrezzato per garantire il massimo comfort.

Il flusso separato per l’equipaggio e gli ospiti è stato accuratamente studiato per garantire la massima riservatezza e un servizio eccellente a bordo. Infine, la sala macchine è dotata di tecnologie all’avanguardia al servizio dell’ambiente, con un sistema di lavaggio fumi TIER III per la propulsione e la generazione elettrica, che la rende la prima sala macchine di questo tipo su un full Custom di queste dimensioni realizzata da Benetti.

Il Calex è una prova della capacità di Benetti di realizzare yacht su misura che soddisfano appieno le esigenze dei loro proprietari, mantenendo allo stesso tempo l’attenzione per la tradizione e la qualità che caratterizzano da sempre la produzione del cantiere navale italiano. La sua presentazione al Palm Beach International Boat Show rappresenta una grande occasione per scoprire da vicino questo straordinario yacht e apprezzarne la bellezza e la funzionalità.