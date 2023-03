Call of Duty: Mobile – Stagione 3: RUSH in arrivo con nuove mappe, armi e ricompense Battle Pass!

È il momento di scatenarsi con i colori neon e iniziare la festa su Call of Duty: Mobile – Stagione 3: RUSH. Dal 29 marzo, i giocatori potranno esplorare il nuovo contenuto elettrizzante che include una nuova mappa MP – Rush, la nuova modalità Map Training Ground, una nuova arma funzionale e molto altro.

Call of Duty: Mobile – Stagione 3: RUSH offre ai giocatori la possibilità di guadagnare 50 livelli di ricompense Battle Pass con una vasta scelta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Rivas – Neon e Darkwave, nonché il fucile sniper a ripetizione HDR, il scorestreak Wheelson, le Weapon Blueprints, le Calling Cards, i Charms, i Call of Duty Points e altro ancora che verrà lanciato durante la stagione!

Ecco alcune delle nuove funzionalità di Call of Duty: Mobile – Stagione 3: RUSH in arrivo su Android e iOS:

• Nuova mappa MP – Rush – Presente per la prima volta in Call of Duty: Black Ops II, Rush si svolge su un campo di paintball commerciale. Questa volta però, i giocatori non useranno i proiettili a palla.

• Nuovo sistema di Safe House e Scorestreak – per dare un’occhiata allo stile delle Safe House dei tuoi amici o usare il famoso scorestreak, il Wheelson, per colpirli a distanza tramite il controllo remoto.

• Nuova arma e accessorio – Un nuovo fucile sniper a ripetizione HDR – un fucile già presente in Call of Duty®: Modern Warfare® – o il nuovo accessorio GRD-11 per il fucile d’assalto CR56.

I giocatori possono anche aspettarsi una varietà di aggiornamenti e miglioramenti nel gioco in Call of Duty: Mobile – Stagione 3: RUSH, insieme a nuove Sfide Stagionali, Estrazioni, un Evento Tematico e altro ancora, che verranno rilasciati nello store al lancio e durante la stagione.