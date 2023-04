Calzedonia: arrivano nuovi fit e nuovi leggings in denim

Calzedonia ha presentato una nuova collezione di leggings in denim che promettono di diventare un must-have nel guardaroba delle donne. Realizzati con la fibra di cellulosa TENCEL, questa proposta di denim è leggera e dalla vestibilità comoda e flessibile, perfetta per essere indossata in ogni momento della giornata.

La collezione Light Denim Tencel offre diverse opzioni come wide leg e push up skinny in una vasta gamma di lavaggi del blu jeans e nuance di pastello come il panna e il lilla. Creata pensando a diverse fisicità ed esigenze, questa collezione permette ad ogni donna di essere libera di esprimere il proprio stile.

Inoltre, la resistenza e la traspirabilità dei leggings rendono questa selezione adatta ad attività sia all’aperto che in palestra. L’ideale per le donne che cercano un capo versatile, trendy e confortevole.