Calzedonia: back to shoes

Con l’arrivo della stagione autunnale e dell’inverno, Calzedonia è pronta a stupirci con la sua collezione Fall/Winter 2023 di calze e calzini, offrendo una vasta gamma di nuove stampe e design che porteranno un tocco di carattere a ogni outfit. Che tu stia tornando a scuola o a lavoro, Calzedonia ha ciò che fa per te.

Una delle grandi novità di questa stagione è l’inclusione delle stampe dei personaggi di uno dei cult più amati della televisione: The Simpson. Che tu preferisca calzini a costine lunghi o corti, c’è qualcosa per tutti. La famiglia più irriverente del piccolo schermo si unisce alla collezione Calzedonia, regalandoci l’iconico giallo che caratterizza la serie. Le grafiche divertenti e frizzanti dei personaggi riflettono alla perfezione le loro eccentriche personalità, rendendo questi calzini un must-have per i fan dello show.

Ma non è tutto! Calzedonia continua a soddisfare i desideri dei fan delle sue licenze must-loved, proponendo nuovi colori e stampe per soddisfare i gusti di tutti. E quest’anno, c’è un motivo in più per essere entusiasti: la collaborazione con Harry Potter, con stampe incantevoli che porteranno una magia speciale ai tuoi piedi. Inoltre, per i più giovani, ci sono le stampe di Disney, con Frozen che farà felice ogni bambina e Marvel che farà impazzire tutta la famiglia.

Per le donne, la collezione Calzedonia offre una vasta gamma di opzioni, dai motivi animalier ai calzini a costine basic, perfetti per completare i look in abbinamento a mocassini. Inoltre, se vuoi un tocco più cool e trendy, ci sono calzini con dettagli in glitter che faranno brillare i tuoi piedi. La collezione include anche proposte in tessuti caldi e morbidi, come i nuovi scaldamuscoli, ideali per completare i look sporty-chic seguendo le ultime tendenze di stagione.

Immancabili in collezione anche capi moda pensati per donna e uomo dai colori e stampe neutre, perfette per essere indossate in qualsiasi occasione durante tutta la giornata.