Calzedonia: ecco la Limited Edition per l’estate ’24

Eccentrica, unica, straordinaria. Torna a far capolino nell’estate 2024 la Limited Edition firmata Calzedonia, con nuovi e esclusivi bikini pensati per dare un tocco di classe alla stagione più bella dell’anno.

Non solo destinata alle spiagge e alle piscine, la Limited Edition Calzedonia presenta tre diverse linee di capi perfetti per accompagnarti in ogni momento della giornata. Black Crystal, con i suoi top adornati da pietre nere dall’effetto cristallo, e White Pearls, con le eleganti perle bianche che decorano anche le cinture abbinate, sono i bikini imprescindibili per gli eventi estivi, ideali da abbinare a blazer, shorts o gonne.

Pensata per accompagnarti dagli aperitivi in spiaggia alle serate più glamour, Precious Beauty sfoggia bikini e costumi interi brillanti con applicazioni specchiate, disponibili nelle tonalità nude e bordeaux.

La Limited Edition Calzedonia incarna ancora una volta il sogno estivo da indossare per brillare in ogni occasione. Sarà disponibile in edizione limitata in due momenti distinti della stagione, sia nei negozi selezionati che online.