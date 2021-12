Calzedonia: ecco la “Special Edition” per un Natale d’effetto

Le feste di fine anno sono sicuramente l’occasione perfetta per sfoggiare look d’effetto. Protagonista dei red carpet più patinati e chiacchierati, la jumpsuit nelle sue infinite declinazioni è stata eletta il capo più cool dalle più autorevoli voci del fashion system.

Da Kim Kardashian che al MET Gala si è fatta notare avvolta dalla testa ai piedi in un body nero, alla giovane artista HER che alla cerimonia degli Oscar ha affascinato indossando una jumpsuit con tanto di cappa tempestata di paillettes.

È però la tuta in pizzo, elegante, seducente, per un effetto finale da femme fatale il capo icona a cui ogni donna attenta alle tendenze non può rinunciare. Per le festività di fine anno, ma non solo, Calzedonia propone un body tights sofisticato e ad alto tasso di sensualità, realizzato in rete di pregiato pizzo floreale.

Con scollatura rotonda front and back, maniche lunghe, e gambe lunghe che coprono anche i piedi, la tuta in pizzo firmata Calzedonia rappresenta una sofisticata proposta affordable perfetta per creare tanti look diversi tutti assolutamente esclusivi e eye-catching.

Perfetta da portare con una gonna o uno shorts effetto pelle per uno stile rock’n’ roll, audace ma raffinata se abbinata ad un maxi-blazer o a un robe-manteau.

A completare il Xmas wardrobe firmato Calzedonia una serie di collant Special Edition che metteranno in luce le gambe.

Dai collant con frange di strass a quelli con le applicazioni di pietre, dal modello floccato con stelle, alla proposta effetto zebrato, le alternative per non passare inosservate e per accendere di coolness ogni look sono targate Calzedonia

Non solo collant, i leggings flare full pailettes e con motivi geometrici glitter saranno i pezzi chiavi da indossare nelle occasioni speciali.

Chiara Ferragni, web ambassador Calzedonia e icona di stile, ha interpretato i collant di questa speciale Capsule collection regalando i suoi consigli di stile.

La Special Edition firmata Calzedonia sarà inoltre protagonista dello spot TV che nel mese di dicembre accenderà il piccolo schermo di glamour.