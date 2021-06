Calzedonia: la linea “Indonesia Eco” conquista le influencer

Le influencer continuano le loro vacanze estive nel segno della sostenibilità. Beatrice Valli, Paola Turani, Giulia Valentina, Giulia Torelli ed Elisabetta Canalis hanno scelto i costumi della linea Indonesia Eco di Calzedonia.

La linea green è composta da una serie di bikini e costumi interi tinta unita, nelle nuance sofisticate e intense del rosso, del verde, del blu, e… del marrone, la sfumatura scelta sia da tutte le Calzedonia girls. I due pezzi sono realizzati con un filato di ultima generazione, ricavato dal PET rigenerato delle bottigliette di plastica. Un modo super chic per ridare vita alla plastica e renderla un tessuto super soft e confortevole, performante e delicato sulla pelle.

Anche le influencer sono sempre più attente alla questione climatica, e indirizzano le loro scelte #fashion verso una direzione consapevole e a minor impatto ambientale.

Beatrice Valli, in vacanza relax sul lago di Como, ha scelto il modello con top a canotta e slip coordinati con due laccetti, mentre Paola Turani e Giulia Valentina, che si stanno godendo un’avventura in barca sulle isole Eolie, hanno optato per il balconcino imbottito e modellante, con lo slip basic matchy matchy.

Stessa nuance anche per Giulia Torelli: l’influencer, nel segno della sua essenzialità chic da closet organizer, ha scelto il modello a triangolino scorrevole, abbinato alla camicia bianca over, per concedersi una pausa relax a bordo piscina.

Dalle bianche spiagge di Los Angeles, Elisabetta Canalis indossa il triangolo graduato con slip brasiliano coordinato, e opta invece per una nuance glam&pop rosso lucido. Elisabetta si conferma la regina sostenibile e cool della spiaggia.

L’estate non è mai stata così eco, nel segno di Calzedonia!