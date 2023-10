Calzedonia lancia la campagna “Ogni passo è un passo avanti”

“Ci dicono che per andare lontano, bisogna andare sempre avanti. Ma che significa, avanti?” È proprio con questa domanda che si apre il nuovo spot Calzedonia: non solo una campagna, ma una vera e propria riflessione su come la società sembri imporre traguardi predefiniti e archetipi per raggiungere la propria realizzazione.

Spesso andare avanti vuol dire andare oltre costrizioni invisibili. Una trama che giorno dopo giorno prende vita fra impercettibili cliché.

Calzedonia, icona di comfort e autenticità, si conferma ancora una volta alleato delle donne e con il suo spot prende le distanze dagli stereotipi legati al mondo femminile offrendo un punto di vista diverso e più profondo: qualsiasi scelta, se consapevole e convinta, può essere uno strumento per avanzare nella vita. Anche un passo indietro o un’inversione di marcia, come rivedere i propri progetti e riconsiderare le proprie priorità.

Perché “avanti” può indicare qualsiasi direzione, purché ci porti dove davvero vogliamo arrivare.

Questa nuova dimensione, di cui il brand si fa portavoce, esprime il desiderio di evadere da modelli precisi mettendo in primo piano le scelte più individuali, l’esigenza di andare oltre ogni schema. Quel “passo” che Calzedonia da sempre accompagna assecondando l’animo di tutte le donne, invitandole ad affidarsi alle proprie risorse.

Con “Ogni passo è un passo avanti”, Calzedonia propone un nuovo sguardo a tutte le donne. Ponendo nuovi orizzonti, dove fare un passo avanti prescinde le direzioni suggerite dalla società. La nuova campagna Calzedonia accende i riflettori sugli infiniti modi di affrontare il viaggio della vita: perché quando la posta in gioco è la propria realizzazione, per raggiungerla, la direzione è sempre quella giusta.