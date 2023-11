Calzedonia presenta la tendenza effetto pelle: stile e comfort per l’autunno-inverno

Il trend dell’effetto pelle continua a dominare le passerelle e a dettare legge nella moda autunnale e invernale, ritornando con prepotenza tra le proposte irresistibili di Calzedonia. L’azienda si posiziona ancora una volta al centro della scena della moda con una collezione che promette di soddisfare gli amanti della versatilità e dello stile senza compromettere il comfort.

La collezione di Calzedonia offre un’ampia scelta di modelli, dal suggestivo stile biker all’urban chic dei leggings cargo, tutti caratterizzati dall’inconfondibile effetto pelle. La novità di quest’anno è l’attenzione particolare ai dettagli, che amplifica l’esperienza di chi indossa questi capi unici. La palette di colori si arricchisce con tonalità soft, abbracciando il vintage bianco e il tortora, creando un equilibrio perfetto tra eleganza e modernità.

Tra le proposte più interessanti spiccano i leggings con effetto spalmato e interno termico, pensati per affrontare con stile le giornate più fredde. La varietà di vestibilità, dalla classica regular alla più aderente skinny, permette a ogni donna di trovare il modello perfetto che si adatti al suo stile e alle sue esigenze.

Ma non è tutto: la collezione Calzedonia si distingue ulteriormente grazie ai dettagli in vista, come borchie e cerniere strategicamente posizionate per mettere in risalto gambe e punto vita. Questi accorgimenti conferiscono un tocco di originalità e glamour, trasformando ogni outfit in un’opera d’arte da indossare con sicurezza.