Calzedonia: una nuova Limited Edition di swimwear per l’estate 2023

Calzedonia lancia la sua nuova collezione Limited Edition di swimwear per l’estate 2023, una capsule collection pensata per accompagnare ogni momento di divertimento, dai party a bordo piscina alle serate danzanti sotto le stelle.

La collezione comprende diversi modelli di costumi da bagno, ma due in particolare si distinguono per la loro eleganza. Si tratta dei pezzi Bora Bora, nelle tonalità bianco e rosso, dotati di top monospalla e slip alti con l’applicazione di fiori di tulle ton-sur-ton. Sono la soluzione ideale per le giornate al mare e i momenti di relax al tramonto.

Per chi preferisce i toni del rosa, femminili e sexy, c’è il triangolo Manila con raffinati drappeggi di perline ripresi sui lati dello slip. Perfetto per riflettere la luce del sole e delle stelle, è ideale per le giornate al mare o per le serate più chic.

Non mancano poi le proposte in total black, come i modelli Singapore, il due pezzi con bralette monospalla e l’intero con profondo scollo a V impreziosito da evanescenti volants, e il modello Taipei. Quest’ultimo, intramontabile e protagonista con le sue cascate di jais lungo le scollature dell’intero a V e dei due modelli di bikini, presenta anche un pareo corto per un perfetto look da aperitivi al tramonto ed eleganti serate d’estate.

Infine, c’è Luxor con i suoi dettagli in rete metallica gold, che valorizza ogni abbronzatura e si propone come la soluzione ideale per impreziosire anche un outfit fuori acqua, da lasciare intravedere sotto la camicia tutta la notte.

La collezione Limited Edition sarà disponibile in store selezionati e online da aprile. Inoltre, Calzedonia ha dedicato un contest alla sua community. Coloro che acquisteranno un costume della Limited Edition avranno la possibilità di vincere un weekend esclusivo di mare nel sud dell’Italia, facendo vivere alle fortunate vincitrici l’estate mediterranea raccontata negli scatti della collezione Mare 2023.