Camomilla Italia: ecco la collezione SS 2021

E’ un percorso esperienziale quello che ha guidato la Creative Director di Camomilla Italia, Giorgia Pierro insieme al suo team di designer nella costruzione della collezione Spring/Summer 2021 frutto anche del momento storico che stiamo vivendo.

Questo mood è quanto è stato ripreso ai massimi termini nella sfilata di collezione -presentata attraverso il canale IGTV del brand- che si è sviluppata in una passerella dove la natura è affiorata con fascino e delicatezza. Piante e arbusti hanno delineato un set illuminato da fiori nelle nuance del bianco e del beige. Un sapiente gioco di luci ha poi rispecchiato i vari momenti della giornata associati alle numerose tendenze ed occasioni d’uso.

Eclettico, elegante e attuale questi i tre aggettivi che racchiudono l’essenza della collezione Camomilla Italia per la prossima spring/summer 2021. Una collezione fatta da donne e per le donne, pensata per chi ha uno stile di vita dinamico e dove anche il look riflette questo continuo cambio di scena: un guardaroba completo che spazia dall’abbigliamento daily fino ad occasioni d’uso più formali.

Elementi etnici e boho-chic conferiscono un twist in più a capi dall’alto contenuto sartoriale in un melting-pot di attitudini e tendenze. Chi li sceglie ha un animo dinamico e ama il mix’n’match di stili.

Per questo troviamo pezzi unici come le tute oppure coordinati giacca pantalone o fluidi abiti tinta unica o con lavorazioni floreali, rosoni etnici o stampe naif in fluidi tessuti come l’effetto cupro o il rayon mano pesca. Il pantalone è pratico come quello cargo in 100% bambù o in lino con coulisse in vita. Infine, le giacche, a kimono o coreana, completano il look e sono facilmente abbinabili a tutti i capi di collezione così come gli accessori borse, cinture e scarpe definiscono l’outfit e la persona che li indossa.

Piena libertà d’espressione e voglia di vivere è quanto rappresentato dal côté di collezione più sporty.

Così l’abbigliamento si anima di righe bianche e blu in pieno stile riviera, completi vichy, camicioni maxi check o pantaloni chino in rasatello di cotone. La t-shirt è un elemento must e le grafiche impattanti comunicano messaggi divertenti e glam. La sneakers, con tomaia in maglina, sono il naturale completamento del look adatto ai contesti più sportivi ma non solo.

Una donna onirica e sognatrice è quanto traspare dalla tendenza safari. Uno spirito nomade e viaggiatore che ama esplorare nuovi territori così come la mescolanza di stili.

Le t-shirt in maglina o in cotone con lavorazioni sono la perfetta risposta all’esigenza di capi pratici ma che non rinunciano alla cura nel dettaglio. La camicia, che trae ispirazione dal modello a sahariana, è un capo versatile e di tendenza.

Influenze hippie prendono forma tramite capi eccentrici ed eclettici, outfit versatili e camaleontici. Il prezioso crochet è riletto in chiave casual e daily. Le righe si fanno spazio su ampie e pratiche camicie ravvivate da ricami. Il capospalla è un vero passe-partout come il parka o come il giacchino in eco-suede che ricorda il modello biker. La palette colori rispecchia le nuances della terra come cammello, timo, kaki e mousse.

Una collezione che permette di affrontare al meglio ogni tipo d’occasione da quelle più distese a quelle più impegnate. Il trucco? accessori easy o eleganti in grado di esaltare ancora di più l’insieme in base alla personalità di chi li indossa.

Nelle innumerevoli sfaccettature di ogni donna non può mancare un tocco romantico e puramente femminile. Abiti scivolati, inserti in pizzo, ruches e volant diventano protagonisti di una tendenza che è un’ode all’eleganza e alla leggerezza. Tra i must il color-block bluse e ampi pantaloni lunghi o a culotte da indossare in abbinata o in mix’n’match con altri stili. Le nuances sono vitamiche e vibranti e spaziano dal cielo al lavanda, al ciliegia passando per il lampone, il citronella e il corallo. Dettagli come la decolleté in vera pelle o la pochette sparkling conferiscono un tocco ancora più prezioso al look.

Un grande classico il tailleur bianco reso però glamour dall’inserimento di volant. E’ realizzato in viscosa lino fiammato, la giacca presenta un fit che delinea la silhouette e viene abbinata al pantalone straight. Un’alternativa è l’abbinamento giacchino coprispalle con sinuosa gonna a tubino. Il tutto è ravvivato dal bottone gioiello. Chi non vuole rinunciare all’abito può optare per il tubino lampone con scollo a cuore e spalline iridescenti con strass oppure l’abito a bustier modellato da pence e ravvivato da volant e ruches e gonna a sirena. Proposte uniche, sensuali e raffinate.

Eterei e sofisticati i tre abiti dalle tonalità tenui come l’abito cielo stile impero in georgette plissettata oppure la versione costruita a kimono in color corallo con ampia manica e spacchi laterali, il tessuto impalpabile e leggerissimo, crea dei giochi di volumi e panneggio, la proposta in viscosa rosa cipria si caratterizza per l’asimmetria e il ricamo di perline lungo lo scollo e incarna un’eleganza semplice ma mai banale.

Chiudono la passerella due abiti della Couture Collection, ispirati a due celebrities: Nicole e Angelina

Nicole, in morbido tulle, è minuziosamente ricamato in paillettes, la cui lavorazione crea dei motivi geometrici, la sua scala cromatica incarna tutte le sfumature del rose gold creando un effetto shining mentre la shape a sirena esalta la silhouette.

Non meno sartoriale la realizzazione dell’abito Angelina, un ensemble di sensualità e romanticismo. La profonda scollatura sulla schiena e lo strascico lo rendono una proposta eterea e affascinante. Realizzato totalmente in pizzo nero accoppiato presenta una shape che avvolge le forme conferendo un un’allure autentica e sofisticata.