Camomilla Italia F/W ’21: glam italiano con “The Hub Collection”

Un contesto architettonico post-industriale è quello da cui emergono le protagoniste della sfilata della Fall/Winter 2021-22. L’architettura urbana dalle trame turbolente e intricate contrasta ed esalta i capi dalle nuances vivide e decise della collezione Camomilla Italia.

Sei sono i volti scelti dal brand per rappresentare il suo universo femminile, ognuna dai tratti e dalla personalità differenti, in un’ottica di inclusione e complementarità. Il marchio raccoglie tutte le donne, ognuna con la sua bellezza, con le sue peculiarità, con i suoi pregi e con i suoi difetti.

Sicure di sé, grintose e audaci, che si apprezzano e si piacciono nella loro complessità dell’essere donna. Sono donne forti e contemporanee che impersonano a pieno il mood della collezione.

La Creative Director, Giorgia Pierro, insieme al suo team intraprende uno studio stilistico per rivolgersi ad ogni donna che ama essere glam e che cerca look che l’accompagnino durante i differenti impegni della giornata.

Leitmotiv della collezione sono la ricerca e la contaminazione tra stili differenti che portano a realizzare look eclettici e audaci, dallo stile unico e mai banale.

Camomilla Italia è sinonimo di stile e qualità italiano. La continua attenzione al dettaglio e alla selezione dei materiali rappresentano i punti cardine del suo dna. Tutta la collezione è pensata per adattarsi ad ogni tipo di donna, alle sue forme e alla sua unicità.

Fanno il loro ingresso in passerella elementi etnici e boho-chic conferiscono un twist in più ai capi dall’alto contenuto sartoriale in un melting-pot di attitudini e tendenze. Una trasposizione di un lungo viaggio intorno al mondo che strizza l’occhio alle tradizioni di popoli lontani dando vita così a capi folk dalle sfumature multietniche. Mix di intrecci, ricami e decorazioni sui capi e sugli accessori, mantelle, poncho con grosse trame a vista, frange decorative rimandano subito al Sud America. Bohemien, fluida ed eccentrica, caratterizzata da una palette che conferisce ai look un’aurea anticonformista ma allo stesso tempo ricercata.