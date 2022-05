Camomilla Italia lancia la collezione “Earthly side”

“Enjoy your lifestyle” è il messaggio evocativo che Camomilla Italia vuole lanciare alle sue lovers attraverso una collezione Primavera/Estate 22 che invita a riprendere in mano la propria vita. Il brand si fa portavoce di un nuovo stile di vita sereno e gioioso, lasciandosi ispirare da quella donna che ha voglia e bisogno di riappropriarsi della quotidianità, delle proprie abitudini e che ama lasciarsi andare e sentirsi liberamente sé stessa. La collezione si articola in diversi mood per le differenti occasioni d’uso.

Protagonisti assoluti della linea Earthly side sono i capi che rappresentano la proposta dailywear. Questo mood interpreta lo slancio di Camomilla Italia verso un abbigliamento e uno stile di vita pienamente sostenibili, sia attraverso l’immagine che mediante i tessuti e le coloriture.

Lo stile cottagecore, che si concretizza nel desiderio di stare all’aria aperta, cercando di riconquistare gli spazi e ritrovare equilibrio con l’ambiente, trova nel mood daily la sua massima espressione.

La donna Camomilla Italia che ispira le proposte Daily è in perfetto equilibrio con l’ambiente – incontaminato e grezzo o progressista e moderno-, consapevole, attiva e sensibile nei confronti di argomenti come lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico. Tessuti naturali, intrecci che danno vita a filati stuoia, stampe con foglie e toni terrosi sono le principali caratteristiche dei capi di questa famiglia. Capo cult: il chiodo, capo grintoso per antonomasia, proposto in tessuto stuoia dall’aspetto grezzo e naturale.

Il tessuto effetto stuoietta è protagonista anche di altri outfit e declinato in diversi colori come il safari e il blu. Anche le stampe che caratterizzano questo mood prendono ispirazione dal mondo della natura: stampa catene stelle marine, maxi-cashmere, animalier, ghepardi allover e stampa foglie ibiscus nei toni white/avion.