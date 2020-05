Canada Goose lancia una Strategia di Impatto Sostenibile

La sostenibilità è una parte fondamentale del modello di business di Canada Goose da oltre 60 anni, a partire dal suo costante impegno nel realizzare i prodotti migliori del suo segmento, utilizzando materiali e artigianato della massima qualità, che possono essere utilizzati a lungo termine.

Oggi, il Brand ha lanciato la sua Strategia di Impatto Sostenibile delineata nel primo rapporto sulla sostenibilità della società. Questa, a breve termine, include impegni tangibili a sostegno dei quattro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.

Sono 5 gli impegni chiave che Canada Goose delinea nell’ambito di questa strategia:

Riduzione del Carbonio: Emissioni zero di gas serra nette dirette e indirette entro il 2025, attraverso piani d’azione aggressivi e tangibili che mirano a ridurre le emissioni di oltre l’80% rispetto ai livelli attuali.

Pelliccia Rigenerata: Nel 2022, Canada Goose ha in programma di introdurre la pelliccia rigenerata nella sua catena di fornitura, che include l’inizio della produzione di parka con pelliccia rigenerata e la fine dell’acquisto di nuova pelliccia. Il brand prevede inoltre di lanciare nei prossimi mesi un programma di riacquisto di pellicce per i consumatori.

Responsible Down Standard (RDS): nel 2019, in collaborazione con Textile Exchange, la società ha completato l’audit di conformità di terze parti al 100% delle sue strutture produttive e si impegna a diventare certificato RDS al 100% entro il 2021.

bluesign®: L’impegno di raggiungere al 90% dei tessuti di Canada Goose con l’approvazione bluesign® per pratiche responsabili e sostenibili entro il 2025, aumentando del 32% l’utilizzo avuto nel 2019.

Plastic-Free: Inizio dell’eliminazione della plastica monouso in tutte le strutture di proprietà o controllate da Canada Goose.

Il rapporto evidenzia anche anche le iniziative di lunga data attuate da Canada Goose in termini sociali, tra cui la sua collezione dedicata a Polar Bears Inernational (PBI), il Canada Goose Resource Centres Program e il progetto Atigi. In più, descrive in dettaglio iniziative di sostenibilità orientate ai dipendenti, offrendo programmi e impegni importanti per ridurre il suo impatto ambientale e trasformare le attività aziendali in questo senso.

“Abbiamo sempre creduto nella costruzione di un business vantaggioso per il nostro team, per le comunità di cui facciamo parte e per il pianeta, per le generazioni a venire” – ha affermato Dani Reiss, Presidente e CEO di Canada Goose. “Non importa quanto abbiamo fatto negli ultimi 60 anni, dobbiamo fare di più, il mondo non può aspettare. I nostri impegni aggressivi delineati nel nostro primo Rapporto di Sostenibilità sono i passi che stiamo adottando per trasformare il modo in cui facciamo affari e ci assicuriamo di fare tutto il possibile per creare il futuro che vogliamo vedere.”

Nell’ambito della sua accelerata Strategia di Impatto Sostenibile, Canada Goose ha anche annunciato il suo impegno per la riduzione del carbonio a partire da Marzo 2020 attraverso investimenti in progetti di compensazione strategica, equivalenti al 200% delle sue emissioni annuali di gas a effetto serra. La società continuerà a trasformare le attività aziendali per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’80% entro il 2025.