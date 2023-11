Canada Goose x CONCEPTS: ecco la Black Friday Capsule Collection

Canada Goose ha annunciato il debutto della sua recente partnership con il rinomato brand di streetwear CONCEPTS, con sede a Boston. La collaborazione per la stagione FW23, denominata Canada Goose x CONCEPTS, si presenta come una collezione lifestyle completa, abbracciando una vasta gamma di prodotti dall’alto ai piedi. Tra gli elementi distintivi figurano il Crofton Vest, il Crofton Puffer, il Waist Pack coordinato e, in un’innovativa svolta, il primo Crofton Puffer Boot realizzato in collaborazione con un altro brand. Un’ulteriore novità della capsule collection è il Track Pant, un modello esclusivo che si presta magnificamente per completare un audace outfit dall’inizio alla fine, perfetto per la stagione autunno/inverno.

Questa nuova linea rende omaggio alla famiglia Crofton, già molto apprezzata dai clienti, attraverso una rivisitazione in un suggestivo tessuto jacquard paisley iridescente disponibile in tre varianti colore.

Il Canada Goose x CONCEPTS Crofton Puffer Boot è stato progettato con l’obiettivo di fornire calore senza appesantire, garantendo piedi leggeri e confortevoli in qualsiasi stagione. La leggerezza e il comfort di questo stivaletto si adattano in modo impeccabile sia all’autunno che all’inverno. L’inconfondibile tocco streetwear di CONCEPTS si manifesta attraverso un accattivante tessuto jacquard paisley iridescente, esclusivo di questa collaborazione, che conferisce al prodotto un mix unico di stile streetwear e design distintivo.

Il nuovo Track Pant proposto da CONCEPTS è un capo elegante e minimalista, caratterizzato dalla sua straordinaria versatilità. Realizzati con tessuto AcclimaLuxe riciclato, questi premium pantaloni offrono il massimo del comfort, completati da vita e orlo elasticizzati per garantire una vestibilità impeccabile e un look personalizzato.

Questa ultima edizione, che segna l’evoluzione della consolidata collaborazione tra Canada Goose e CONCEPTS, si distingue per la sua collezione esclusiva di streetwear elegante, disponibile in una varietà di stili. Sarà fruibile per un periodo limitato, svelando la sua disponibilità in concomitanza con il Black Friday del 24 novembre, accessibile online sul sito Canada Goose e Conceppts oltre che in selezionati negozi di Canada Goose e Concepts.