Canon annuncia tre rivoluzionari obiettivi RF e due nuovi adattatori Power Zoom con un’ampia gamma di funzionalità destinate ad ampliare le possibilità creative di professionisti e appassionati.

Obiettivo RF ibrido all’avanguardia con due adattatori Power Zoom opzionali

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z segna un importante traguardo nel campo della tecnologia ottica, a lungo atteso da molti fotografi e videomaker. Questo obiettivo “all-in-one” racchiude caratteristiche fondamentali delle linee di obiettivi professionali Canon: la linea RF, broadcast e cinema; per esprimere al meglio il concetto di versatilità. È il primo obiettivo zoom RF a combinare una ghiera di controllo personalizzabile e una dedicata all’apertura del diaframma più le funzionalità servo tramite gli adattatori Power Zoom opzionali.

Questo nuovo obiettivo professionale, progettato per rispondere alla crescente richiesta di riprese ibride che uniscono contenuti foto e video, è ideale per la realizzazione di notiziari, documentari, progetti aziendali, matrimoni, eventi e contenuti per social media.

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z coniuga la praticità e la portata di RF 24-105mm F4 L IS USM con le capacità creative e di ripresa in condizioni di scarsa illuminazione di RF 24-70mm F2.8 L IS USM – non sarà quindi più necessario scegliere tra questi due punti di forza per realizzare lo scatto perfetto. Inoltre, l’obiettivo mantiene una stabilizzazione ottica dell’immagine pari a 5.5 stop (fino a 8 stop in abbinamento con la stabilizzazione dell’immagine integrata nel corpo macchina1), assicurando la massima stabilità durante le riprese a mano libera e una qualità immagine superiore per gli scatti realizzati in scenari dinamici, come matrimoni ed eventi. La ghiera di controllo diaframma (disponibile solo in modalità video) offre un controllo preciso sull’esposizione, in abbinamento con l’apertura a 11 lamelle per un meraviglioso effetto bokeh.

Obiettivo zoom ultra grandangolare estremamente compatto e leggero

Soluzione rivoluzionaria per le riprese foto e video ultra grandangolari, l’obiettivo RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM è progettato per le fotocamere del Sistema EOS R APS-C e offre un’escursione focale di 10-18mm, rivelandosi ideale per gli appassionati della fotografia di viaggio, paesaggistica, di paesaggio urbano e vlogging.

L’obiettivo offre una stabilizzazione eccellente dell’immagine, grazie alla stabilizzazione ottica fino a 4 stop e fino a 6 stop in abbinamento con la stabilizzazione dell’immagine integrata nel corpo2. Ciò consente a fotografi e videomaker di effettuare riprese a mano libera in tutta tranquillità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Movie Digital IS assicura prestazioni elevate ed è ideale per i creatori di contenuti che desiderano realizzare riprese con inquadrature molto ampie senza avvalersi di un treppiede.

Con un peso di soli 150 grammi, questo obiettivo incredibilmente piccolo e leggero è il compagno perfetto per qualsiasi viaggio. I creativi non devono più scendere a compromessi: il nuovo obiettivo è eccellente per realizzare contenuti sia foto sia video. Offrendo prestazioni e immagini di qualità superiore, è perfetto per eseguire facilmente eccezionali riprese ultra grandangolari.

Un teleobiettivo potentissimo

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM è un super teleobiettivo full-frame destinato a rivoluzionare il mondo della fotografia naturalistica e sportiva. Con un’incredibile lunghezza focale massima di 800 mm, è il teleobiettivo più potente per innesto RF3.

È dotato di guarnizioni anti-polvere e impermeabili per affrontare le condizioni più difficili e consentire ai fotografi di catturare immagini straordinarie in qualsiasi ambiente, grazie a un’impareggiabile versatilità.

Progettato per coloro che desiderano migliorare la propria arte fotografica e raggiungere l’irraggiungibile, questo obiettivo è ideale per realizzare lo scatto perfetto da qualsiasi posizione. La stabilizzazione dell’immagine pari a 5.5 stop (fino 7.5 stop in abbinamento con le fotocamere EOS R dotate di IBIS4), la veloce messa a fuoco automatica, l’escursione focale e la costruzione ottica assicurano immagini e video di elevata qualità mentre lo zoom ha il potere di far rientrare nell’inquadratura anche i soggetti più piccoli.

È la scelta ideale per gli appassionati che desiderano superare i limiti della fotografia naturalistica e sportiva, catturando ciò che prima sembrava impossibile.