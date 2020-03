Canon EOS e Jaguar F-Pace insieme per un video ad alte prestazioni

Jaguar ha stretto un rapporto di collaborazione con Canon Europe, che prevede l’utilizzo dell’innovativa tecnologia cinematografica a 5,9K per effettuare delle riprese con la F-PACE. In occasione del debutto della nuova videocamera Canon EOS C500 Mark II è stato realizzato un filmato in cui è stato utilizzato il prestazionale SUV Jaguar.

Il video ha come protagonisti alcuni modelli della gamma F-PACE, compresa la versione V8 sovralimentata SVR da 550 CV che, grazie al suo specifico telaio, ha mostrato tutta la sua agilità e dinamicità nelle vorticose curve a gomito di Velefique, nel sud della Spagna. La potente SVR è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi.

Per effettuare le riprese, Jaguar ha lavorato insieme ai tecnici Canon per realizzare un veicolo equipaggiato con attrezzature speciali. Su una F-PACE, infatti, è stato installato un avanzato Russian Arm, un braccio giro-stabilizzato con controllo remoto, sul quale è stata montata la nuova videocamera EOS Canon. Il veicolo è stato anche rivestito con una specifica pellicola nera opaca, in modo da ridurre al minimo i riflessi delle vetture protagoniste durante le riprese.

Andy Hunt Cooke, Jaguar Global Brand Communications, ha dichiarato: “Effettuare delle riprese con un SUV così potente e tecnologicamente avanzato come F-PACE, richiede un sistema di videocamere all’avanguardia. Per Jaguar è stato un privilegio essere il primo costruttore automobilistico a testare la nuova generazione del Cinema EOS System di Canon; questo filmato ha realmente catturato il temperamento dinamico e il lusso pregiato degli interni del nostro pluripremiato SUV F-PACE ad alte prestazioni.”

Proprio come questa videocamera professionale è in grado di adattarsi ad una vasta gamma di complesse attività di ripresa, anche i clienti Jaguar sono in grado di personalizzare la propria esperienza di guida a bordo della F-PACE grazie al Configurable Dynamics. L’intuitiva tecnologia consente ai guidatori di adattare le configurazioni del veicolo alle proprie preferenze personali, scegliendo le impostazioni Normal o Sport per le sospensioni, la risposta dell’acceleratore, la trasmissione e lo sterzo.

La F-PACE è equipaggiata con sospensioni a doppio braccio oscillante all’anteriore e con il sistema Integral Link al posteriore, che offrono comfort e dinamicità di guida, due qualità che si sono rivelate fondamentali per consentire alla videocamera di mantenere la sua compostezza sulle tortuose strade di montagna.

Nonostante sia stata montata in sospensione su un braccio motorizzato, il sistema Advanced Electronic Image Stabilisation e la funzione Dual Pixel Auto Focus della Canon EOS C500 Mark II, hanno assicurato delle riprese perfettamente a fuoco di entrambi i SUV durante tutto il tragitto. La nuova videocamera effettua riprese con qualità a 5,9K fino a 60 fotogrammi al secondo. Quando viaggia alla sua massima velocità di 283 km/h, la F-PACE SVR percorre 78,7 metri al secondo, il che significa che il prestazionale SUV, nel tempo impiegato dalla nuova e avanzata videocamera per catturare ogni singolo fotogramma, percorrerebbe solamente 1,31 metri di distanza.

