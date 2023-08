Canon lancia MS-500, la prima telecamera al mondo ad altissima sensibilità

Canon ha annunciato che a fine agosto 2023 presenterà sul mercato la MS-500, una telecamera ILC (Interchangeable-Lens Camera) ad altissima sensibilità, dotata di un sensore SPAD (Single Photon Avalanche Diode) da 1″ con il più alto conteggio di pixel al mondo (3,2 megapixel). Questa innovativa telecamera è pensata per rispondere alle esigenze delle aree ad alto rischio che richiedono sistemi di monitoraggio ad alta precisione per catturare obiettivi con accuratezza sia di giorno che di notte.

Le aree come zone portuali, infrastrutture pubbliche e confini nazionali necessitano di un sistema di sorveglianza avanzato, in grado di operare in condizioni di scarsa illuminazione e di rilevare minime quantità di luce. La MS-500 rappresenta un salto avanti in questo campo, essendo la prima telecamera al mondo ad altissima sensibilità dotata di un sensore SPAD per le riprese video a colori, con la capacità di raggiungere un’illuminazione minima del soggetto di appena 0,001 lux. Questa caratteristica consente di ottenere riprese video nitide di soggetti distanti anche diversi chilometri, sia di giorno che durante le ore notturne.

Il segreto della MS-500 risiede nella tecnologia avanzata del sensore SPAD. Questo sensore utilizza una tecnologia di “conteggio dei fotoni”, in cui ogni particella di luce (fotone) che entra nel pixel viene contata. I fotoni vengono quindi convertiti in carica elettrica e amplificati in modo considerevole, consentendo di rilevare anche la più piccola quantità di luce.

L’abilità di utilizzare obiettivi broadcast con l’innesto a baionetta standard BTA S-1005B, offre ulteriori vantaggi alla MS-500. Grazie alla vasta gamma di super-teleobiettivi broadcast ad alte prestazioni forniti da Canon, è possibile identificare e catturare soggetti distanti diversi chilometri, persino nelle ore notturne più buie.

Tuttavia, il monitoraggio notturno e la sorveglianza a lungo raggio presentano sfide legate al rumore e al tremolio causati dagli agenti atmosferici. Canon ha affrontato questa problematica includendo nella MS-500 la funzione “Custom Picture” che consente di modificare le impostazioni della qualità dell’immagine in base all’applicazione specifica. Tra queste impostazioni, è stata inclusa di serie l’opzione “Crispimg2”, che ottimizza la nitidezza, la curva gamma e la riduzione del rumore, garantendo riprese video ad alta visibilità in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Inoltre, per migliorare ulteriormente la qualità delle riprese, la MS-500 supporta la funzione “Haze Compensation”, la quale riduce gli effetti di nebbia e foschia regolando automaticamente il contrasto e correggendo l’immagine.