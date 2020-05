Cantine vini: arriva la prima linea firmata Hisense

Hisense mette a disposizione degli amanti del vino la sua solida esperienza in ambito di refrigerazione, le proprie tecnologie all’avanguardia e l’attenzione per il design introducendo nel suo portfolio una nuova categoria: le cantine vini.

La gamma di cantinette Hisense si compone di un modello da 32 bottiglie, cui si affianca quello più ampio da 59 bottiglie. Entrambi permettono la regolazione fine della temperatura in un intervallo compreso tra 5° e 20°, laddove la parte bassa del range è più indicata per gli champagne e i bianchi dolci, quella alta ovviamente per i rossi; il livello di umidità viene mantenuto tra il 50% e l’80% – oltre il quale si formerebbe la condensa -, il tutto sommato a caratteristiche di basso consumo, basse vibrazioni ed elevata efficienza.

La cantina da 32 bottiglie (RW30D4AJ0) è dotata di una porta in vetro a doppio strato ottimizzata per la conservazione del vino, ha una capacità totale netta di 110 litri con illuminazione LED interna e una rumorosità di appena 39 dB, mentre per quanto concerne i consumi, la classe energetica A assicura un elevato livello di efficienza.

Oltre alle dimensioni – ovviamente diverse -, il modello da 59 bottiglie (RW59D4AJ0) è senza dubbio dedicato a chi nutre per il buon vino una vera e propria passione: oltre a tutte le caratteristiche comuni alla versione più piccola, esso presenta due zone a temperature indipendenti, regolabili all’interno del range ottimale di conservazione che va da 5° a 20°. In questo modo è possibile conservare nel migliore dei modi vini completamente diversi e che per questo necessitano di un trattamento altamente personalizzato. La rumorosità è di appena 40 dB e, anche in questo caso, la classe energetica A è una garanzia di costi sotto controllo.

Le cantine vini sono in vendita a un prezzo al pubblico di 399 euro per la versione RW30D4AJ0 da 32 bottiglie e di 699 euro per il modello RW59D4AJ0 da 59 bottiglie.