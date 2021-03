Caschi LS2 Helmets: una giornata in moto con i figli

Le passioni si trasmettono fin da piccoli: LS2 Helmets ha ampliato la gamma di caschi per permettere a grandi e piccini di passare una giornata in totale spensieratezza e sicurezza, con un’attenzione speciale per la protezione e il comfort. Diversi i modelli della gamma adulti:

MX701 EXPLORER

MX701 Explorer è il nuovo casco da enduro-stradale con visierino interno parasole. Presente in sei taglie, dalla XS alla 2XL, è disponibile in due versioni, fibra e carbonio. Prezzo: 279,00€ monocolore in fibra, 299,00€ versione grafica in fibra, 399,00€ la versione monocolore in carbonio e 429,00€ la versione grafica in carbonio.

FF805 THUNDER

LS2 presenta il nuovo casco FF805 Thunder interamente realizzato in carbonio ideale per chi ama il mondo del racing. Si tratta di un casco in tre calotte che si sviluppa su sei taglie, dalla XS alla 2XL. Prezzo: 499,00€ monocolore full carbon, 549,00€ versione grafica, 649,00€ la versione con omologazione FIM.

Ampia la gamma anche per i più piccoli:

OF602 FUNNY

Il nuovo OF602 FUNNY è un modello jet per bambini in policarbonato disponibile in tre taglie (S-M-L) e sei colorazioni: tre monocolore (rosso, rosa e bianco) e tre varianti grafiche dalle tinte super sgargianti. Prezzo: 69,00€ nella versione monocolore, 79,00€ in grafica

RAPID MINI

Il casco RAPID MINI, dedicato ai più piccoli, interpreta il compromesso fondamentale tra protezione di alto livello e design semplice. È disponibile in tre taglie (S-M-L) e cinque colorazioni: tre monocolore (nero, nero opaco e bianco) e due varianti grafiche dalle tinte accese. Prezzo: 89,00€ nella versione monocolore, 99,00€ in grafica.

FAST MINI EVO MX437J

Sicurezza e grinta per i caratteri più decisi con il FAST MINI EVO MX437J, un casco da cross junior per i più piccoli amanti del fuoristrada. Disponibile in tre taglie (S-M-L) e due diverse colorazioni grafiche dalle tinte decise e accattivanti. Prezzo: 109,00€