Casio: ecco due nuovi modelli della linea MRG e GMW

Casio ha annunciato il lancio di nuovi modelli della linea G-SHOCK in occasione del 40° anniversario del brand. Il GMW-B5000PS e il GMW-B5000PG sono gli ultimi arrivi nella famiglia degli orologi indistruttibili, resi ancora più resistenti grazie al processo di tempra profonda dell’acciaio inox.

Il GMW-B5000PS e il GMW-B5000PG prendono ispirazione dal modello GMW-B5000D, completamente in acciaio, che riproduce la forma iconica del primissimo G-SHOCK, il DW-5000C. I componenti esterni dei due modelli del 40° anniversario, come la lunetta e il cinturino, sono realizzati in acciaio inox molto duro.

Casio ha potuto realizzare una tempra profonda appositamente per l’acciaio inox grazie ai progressi che hanno caratterizzato il processo di evoluzione del brand G-SHOCK fin dal 1983. In questo modo, è stato ottenuto un materiale quasi tre volte più duro dell’acciaio inox tradizionale. Inoltre, la ricristallizzazione dell’acciaio inox aggiunge un elemento di design, creando l’effetto di frammenti di metallo sparsi sulla superficie. Ogni singolo componente ha una grana cristallina unica che crea sottili differenze in termini di disegno, colore e lucentezza.

Il GMW-B5000PS argentato e il GMW-B5000PG con finitura IP Gold presentano alcune particolarità, come il logo del 40° sul fondello, la dicitura “SINCE 1983” sul quadrante e una stella sul pulsante Mode nella parte inferiore sinistra della cassa.

Inoltre, Casio ha annunciato il lancio del DW-5040PG, un orologio che celebra il progetto originale del G-SHOCK. Sul quadrante è incisa la dicitura “PROJECT TEAM Tough”, il nome del gruppo che aveva creato il primissimo G-SHOCK. La tempra profonda è utilizzata per il fondello, la fibbia, il passante del cinturino e altri elementi metallici, mentre la lunetta e il cinturino sono realizzati in bioplastica.

Non solo. Il brand ha anche lanciato un nuovo modello della serie MR-G, la collezione di punta del marchio G-SHOCK. Casio Computer Co., Ltd. ha annunciato il lancio del nuovo MRG-BF1000R, un orologio che presenta la caratteristica forma asimmetrica degli orologi subacquei FROGMAN. Questi orologi sono conosciuti per la loro resistenza all’acqua fino a 200 metri e per il loro design asimmetrico, con la cassa leggermente sfalsata a sinistra per garantire la massima libertà di movimento del polso sott’acqua.

Il nuovo MRG-BF1000R presenta lo stesso design asimmetrico dei modelli subacquei FROGMAN, ma è realizzato in acciaio. Per creare la versione in acciaio della forma originariamente stampata in resina, la struttura è divisa in diversi componenti che vengono lucidati singolarmente prima del montaggio in modo da creare effetti accattivanti e curati nei minimi dettagli. La cassa è composta da ben 76 componenti, tra cui una guarnizione O-ring impermeabile, elementi ammortizzanti e altre minuscole parti.

Per rinforzare la struttura antiurto, sono stati inseriti alcuni elementi ammortizzanti in gomma fluorurata nelle parti esterne intorno alla cassa, in modo da assorbire gli urti e proteggere il cristallo. Il fondello ha una chiusura a vite con vetro zaffiro per garantire una tenuta perfetta e migliorare la ricezione ad alta sensibilità delle onde radio.

Ma non è solo resistente e robusto, il MRG-BF1000R è anche pratico e funzionale. In modalità immersione, le lancette delle ore e dei minuti si sovrappongono e ruotano insieme, rendendo il tempo trascorso sott’acqua facile da vedere e intuitivo. I tre motori a doppia bobina consentono di passare rapidamente dalle lancette dell’ora corrente a quelle del tempo di immersione.

Attraverso l’app dedicata CASIO WATCHES, l’utente può vedere i dati registrati, tra cui tempi e località di immersione, e accedere con facilità ai grafici delle maree relativi a 3.300 località del mondo.