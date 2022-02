Casio: ecco la limited edition Snow Camouflage di G-SHOCK

Un’edizione limitata per gli amanti della neve e delle alte prestazioni. Il GAE-2100GC-7AER Snow Camouflage di G-SHOCK è pensato per chi non teme le basse temperature ed esige il massimo dal proprio orologio, anche in termini di design.

Ed è così che la cassa ottagonale 2100 si tinge in camouflage bianco e grigio, richiamando il tipico aspetto delle montagne innevate e dei ghiacci, da abbinare al migliore completo da snowboard o da sci.

Il cinturino in resina e il vetro minerale lo rendono resistente a qualsiasi temperatura e urto, oltre che all’acqua e alle immersioni. Dotato di sveglia, crononometro e cinturino aggiuntivo in tessuto verde militare, per un cambio di look.

Un modello deciso e compatto dal design minimal, il compagno perfetto per i weekend tra le nevi.

L’edizione limitata è disponibile nel flagship store di G-SHOCK di Corso Como, Milano, e presso punti vendita selezionati ad un prezzo al pubblico consigliato di 149,00€.