Casio: ecco un nuovo modello di G-SQUAD

Un nuovo modello per Casio all’interno di G-SQUAD, collezione sportiva del brand G-SHOCK. E’ il nuovo GBD-H2000, adatto per praticare diversi sport, molto leggero e confortevole al polso, che sarà disponibile in quattro modelli.

Il GBD-H2000 ha una struttura antiurto, ed è dotato di GPS e sei sensori in grado di supportare diverse attività sportive. Inoltre, è più leggero del 38% rispetto al modello precedente. Il GBD-H2000 ha una cassa più compatta con un’antenna GPS integrata e un fondello in resina rinforzata con fibra di carbonio, caratteristiche che lo rendono molto più confortevole al polso. Il nuovo orologio comprende la funzione GPS e un sensore ottico per misurare la frequenza cardiaca, una bussola, un sensore per la misurazione della pressione atmosferica/dell’altitudine, un sensore termico, un accelerometro e un giroscopio. Queste tecnologie innovative consentono di misurare la distanza percorsa, la velocità e molti altri dati, oltre che essere utili per diverse attività sportive, tra cui corsa, ciclismo e nuoto.

Attraverso l’ app dedicata CASIO WATCHES l’utente può vedere i dati relativi all’allenamento, accedere ai registri delle attività, trovare suggerimenti per migliorare la qualità del sonno e molto altro ancora. Il sistema di ricarica solare aumenta la facilità d’utilizzo e garantisce la visualizzazione dell’ora anche quando il livello di carica della batteria è basso.

La cassa, la lunetta e il cinturino sono realizzati in bioplastica ecologica prodotta con materiali derivati dai semi di ricino, dal mais e da altre materie prime.