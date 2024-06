Casio presenta un MR-G con design ispirato all’antica tecnica del kigumi

Casio ha annunciato il lancio di un nuovo modello della serie MR-G, la collezione di punta del marchio G-SHOCK, rinomata per la sua indistruttibilità. Il nuovo MRG-B2100B si distingue per un quadrante decorato con un motivo tridimensionale e una lunetta ottagonale, elementi ispirati all’estetica funzionale del kigumi, una tecnica tradizionale giapponese che consiste nell’incastrare pezzi di legno senza l’uso di metallo, creando strutture resistenti e affascinanti.

Questo nuovo modello è il primo della serie a fregiarsi del marchio MR-G. La serie 2100, lanciata nel 2019, ha introdotto un design analogico-digitale che ha conferito un tocco moderno al primissimo G-SHOCK, il DW-5000C. Grazie alla caratteristica lunetta ottagonale e al design sottile ed essenziale, la serie 2100 ha conquistato fama mondiale.

Il quadrante del modello MRG-B2100B antiurto presenta un motivo tridimensionale. La base del quadrante dalla forma ondulata ha una serie di aperture che creano un motivo geometrico che esprime alla perfezione la tecnica del kumiko, una tecnica giapponese per la creazione di motivi geometrici attraverso l’assemblaggio di parti in legno senza l’uso di chiodi. Il motivo, oltre ad essere un elemento di design, consente alla luce di raggiungere i pannelli solari sottostanti attraverso le aperture.

La lunetta ottagonale, tipica della serie 2100, è costituita da 27 componenti lucidati singolarmente in modo da ottenere una bella finitura metallizzata fino ai punti più difficili. Anche le parti esterne sono lucidate, ad una ad una, da abili artigiani e assemblate secondo la tecnica del kigumi. La parte superiore della lunetta è realizzata in COBARIONTM, una lega quattro volte più dura del titanio puro, mentre il bracciale è in lega di titanio DAT55G che è tre volte più dura del titanio puro. Questo orologio coniuga la raffinata bellezza del metallo con la solidità di un G-SHOCK, con un design degno della denominazione MR-G.