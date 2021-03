Castrol ON: una nuova gamma di fluidi per i veicoli EV

Castrol ha annunciato il lancio di Castrol ON, il nuovo marchio della sua gamma di lubrificanti all’avanguardia dedicati ai veicoli EV. La linea include fluidi per trasmissioni, refrigeranti e grassi per veicoli elettrici. Gli innovativi lubrificanti per trasmissioni contribuiscono a prolungare la durata del sistema di trasmissione e garantiscono ai veicoli elettrici maggiore autonomia anche con una singola ricarica. I refrigeranti per veicoli elettrici aiutano a contenere il calore a livello delle batterie, anche in condizioni estreme, e consentono loro di tollerare la ricarica ultraveloce (>150 kw), mentre i grassi specificatamente sviluppati per gli EV assicurano una maggiore efficienza, riducendo al minimo i picchi di temperatura e, al contempo, migliorando la longevità dei componenti e riducendo il peso.

I lubrificanti per veicoli elettrici Castrol ON supportano così il settore automobilistico nel raggiungimento di tre obiettivi fondamentali, descritti nello studio di Castrol “Accelerating the EVolution”, necessari per l’adozione su larga scala dei veicoli elettrici: un tempo di ricarica di 31 minuti, un’autonomia di 469 chilometri e un prezzo di circa 30mila euro.

Il passaggio alla mobilità elettrica

Con i governi che annunciano l’accelerazione del divieto di vendita di nuovi veicoli con motore a combustione interna (ICE) e previsioni secondo le quali l’80% delle autovetture potrebbe essere elettrico entro il 2050, è partita la gara per riuscire a soddisfare i requisiti e assicurarsi che i veicoli elettrici rispondano alle aspettative dei consumatori. La gamma di prodotti Castrol ON contribuirà a migliorare le prestazioni dei veicoli elettrici e ad “accendere” un futuro elettrico.

Oltre a una gamma all’avanguardia di lubrificanti da utilizzare per il “primo riempimento” dei veicoli elettrici, Castrol ha sviluppato Castrol ON E1 per le trasmissioni di veicoli EV, un fluido pensato per le officine, che verrà adottato dalle officine del marchio BYD, in Cina, nel corso del 2021.

Castrol ON: “protagonista” della carica

La gamma di lubrificanti per veicoli elettrici Castrol è stata sviluppata in stretta collaborazione con partner del settore, tra cui il team Jaguar Racing Formula E. Le partnerships di Castrol ON nel mondo degli sport motoristici consentono di spingere e testare le tecnologie dei fluidi al limite sulle piste prima di essere utilizzate in strada.

Mandhir Singh, senior vicepresident di Castrol, spiega: “L’innovazione tecnologica e di prodotto rappresenta l’essenza della politica di Castrol da oltre un secolo. Siamo perennemente impegnati a creare prodotti sempre più innovativi, capaci di rispondere alle esigenze dinamiche e in continua evoluzione dei nostri clienti”.

“Il nostro studio Accelerating the EVolution ci ha aiutato a identificare le esigenze relative ai veicoli elettrici: un’autonomia superiore, tempi di ricarica più rapidi e un miglior rapporto qualità/prezzo. La gamma Castrol ON fornisce ai veicoli elettrici i lubrificanti di cui hanno bisogno per soddisfare queste esigenze. Focalizzando le grandi competenze tecnologiche di Castrol in questa nuova area, contribuiamo a dare forma al futuro dei trasporti.”