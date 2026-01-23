“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Mercedes‑Benz annuncia una collaborazione internazionale con Sony Pictures Animation in occasione dell’uscita al cinema di “GOAT”, una nuova action‑comedy d’animazione che debutterà a livello mondiale a febbraio 2026. L’accordo unisce due eccellenze creative nel segno dell’innovazione e della determinazione, valori condivisi tanto dal marchio della Stella quanto dalla storia del giovane protagonista del film.

Ambientato in un universo popolato esclusivamente da animali, “GOAT” segue le avventure di Will, una giovane capra decisa a inseguire il proprio sogno di diventare un professionista del roar ball, sport spettacolare e ricco di sfide. Questa ferma determinazione nel perseguire gli obiettivi riflette appieno lo spirito pionieristico che caratterizza Mercedes‑Benz: la consapevolezza che ambizione e innovazione costituiscono i motori del progresso.

Il progetto prende vita sotto il tema “C’è un posto per chi sogna” e si sviluppa attraverso un articolato piano di collaborazione che unisce mondo cinematografico, comunicazione e product design. Il fulcro dell’iniziativa è rappresentato dal product placement di tre modelli Mercedes‑Benz all’interno del film: la nuova CLA 250+, la nuova GLC elettrica e il versatile Sprinter, veicoli che riflettono le diverse anime del marchio tra sostenibilità, tecnologia e libertà di movimento.

L’accordo non si limita alla presenza sul grande schermo ma si estende a una campagna di comunicazione dedicata che esplora le connessioni tra fantasia e realtà. Una parte centrale di questa campagna sarà uno spot da 30 secondi in cui la protagonista, una giovane spettatrice appena uscita dal cinema dopo aver visto “GOAT”, viaggia verso casa a bordo di una Mercedes‑Benz CLA insieme alla sua famiglia. Durante il tragitto, il confine tra sogno e immaginazione si fonde con quello della vita reale, a simboleggiare come la determinazione e la creatività possano trasformare i desideri in risultati concreti.

Con questa collaborazione, Mercedes‑Benz consolida il proprio legame con il mondo dell’intrattenimento e conferma la capacità del marchio di valorizzare le emozioni legate all’esperienza di guida. Al tempo stesso, Sony Pictures Animation presenta un film che celebra il coraggio di credere nei propri sogni, proprio come fanno i visionari che immaginano il futuro della mobilità.

La sinergia fra le due aziende sottolinea come il linguaggio cinematografico e quello automobilistico possano fondersi per raccontare storie di ispirazione, determinazione e innovazione. “C’è un posto per chi sogna” diventa così non solo il claim di una campagna globale, ma anche un invito universale a non smettere mai di credere nelle proprie ambizioni.