Celebra le Olimpiadi con Pandora

Le Olimpiadi di Tokyo sono entrate nel vivo! Celebra il tuo amore per lo sport con i magici charm Pandora. Dal calcio al tennis, Pandora rende lo sport chic, grazie ai suoi charm raffinati e senza tempo. In questo modo avrai sempre con te un simbolo che rappresenti il tuo sport preferito.

Charm pendente Scarpa Sneaker

Questo charm pendente con sneaker è perfetto per ogni amante di queste calzature. Ispirato ai collezionisti di sneaker e a tutto ciò che rappresentano, il gioiello sfoggia due pietre di zirconia cubica incolori incastonate a filo e un piccolo cuore sulle suole. È presente anche un monogramma Pandora con la classica O coronata sul lato per creare un effetto WOW.

Charm Pallone da calcio scintillante

Il charm, realizzato in Argento Sterling 925, è pronto per la partita dell’anno ed è decorato da scintillanti pietre di zirconia cubica che compongono i pentagoni del pallone. Ideale in occasione di partite importanti, per uscire o semplicemente per mostrare al mondo la propria passione per questo sport. È una soluzione perfetta per aggiungere un tocco in più a un outfit ispirato al calcio oppure è il regalo ideale per un’amante degli sport.

Charm pendente Bicicletta

Esprimi tutto il tuo amore per il ciclismo con questo charm con bicicletta in Argento Sterling 925. Caratterizzato da ruote girevoli decorate da pietre di zirconia cubica che aggiungono un tocco di movimento al tuo look, questo scintillante charm rende il ciclismo uno sport estremamente chic. Il gancio è ornato da una pietra di zirconia cubica. Da aggiungiere a un bracciale Pandora Moments per personalizzare il tuo stile.