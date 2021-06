Certy: partnership con Subito.it per le case vacanze

Il mercato premia l’attività innovativa di Certy, riconosciuto anche dalle forze dell’ordine a livello istituzionale. Infatti, il suo obiettivo è offrire ai clienti ancora maggiore tutela sulle già solide e sicure piattaforme di compravendita online.

Il 2021 ha segnato l’inizio di una nuova partnership con il sito di annunci più grande in Italia, Subito.it, su una delle categorie più ricercate dagli utenti: le case vacanza. Un riconoscimento, ma soprattutto l’ennesima dimostrazione di elevata professionalità da parte di Subito.it, che ha individuato nell’attività di Certy un reale valore aggiunto.

Certy ha iniziato le sue attività tutelando tutti gli acquirenti della categoria Elettronica, attraverso un pacchetto comprensivo di controllo di qualità dell’oggetto, pagamento sicuro e spedizione. Questo lavoro ha portato risultati straordinari ed è stato rafforzato introducendo il servizio in altri settori quali Fotografia, Telefonia, Collezionismo, Libri, Quadri, Sport e Hobby, Motori e Ricambi. Successivamente, il servizio di tutela è stato ulteriormente ampliato e adattato all’esigenza dei clienti con la diversificazione di servizi e prezzi. Attualmente il pulsante “Compralo ora” di Certy.me è presente in più di 250 mila annunci online.

L’attività di controllo degli annunci e, soprattutto, di verifica fisica, ha trovato una delle sue maggiori applicazioni sulle case vacanza in affitto. Coloro che hanno trovato online una casa per le vacanze, possono richiedere, sempre online, il servizio sopralluogo di Certy, che invia un suo operatore a visitare personalmente la casa. Durante la visita, l’operatore compila un resoconto su stato, dotazioni e posizione esatta dell’immobile. Il servizio è quindi un’ulteriore garanzia per gli utenti che, arrivati in vacanza, possono trovare corrispondenza totale con quello che hanno acquistato.

Il punto di forza è la rete di Certy, composta da operatori, diffusi in maniera capillare sul territorio nazionale, che si occupano dei controlli fisici degli oggetti e delle case. Con il loro lavoro di verifica, permettono al cliente di comprare sempre e solo articoli corrispondenti a quelli descritti nell’annuncio. Gli operatori Certy vengono selezionati in tutta Italia per le loro specifiche competenze e vengono formati per la categoria di cui sono esperti. Si tratta di profondi conoscitori degli articoli che verificano. La rete conta oltre 3.500 Certy in tutta Italia, con una diffusione territoriale vicina all’80%, con l’obiettivo di arrivare in breve tempo al 100% di copertura nazionale. Certy si pone dunque come garante degli affari online, con l’obiettivo di verificare ogni tipo di annuncio per rendere le transazioni in rete realmente sicure.