Cervélo R5 Lamborghini: una bicicletta ispirata all’Aventador SVJ

Si chiama Cervélo R5 Automobili Lamborghini Edition ed è una bicicletta da strada in serie ultra-limitata (verrà prodotta solamente in 63 unità) realizzata in collaborazione da Cervélo Cycles e dalla Casa di Sant’Agata Bolognese.

Cervélo R5 si presenta con una livrea interamente dedicata alla Lamborghini Aventador SVJ, detentrice nel 2018 del record sul circuito del Nürburgring Nordschleife con il tempo di 6:44.97 ed è accessoriata solo con componenti fabbricati in Italia. L’ anima di questa esclusiva bicicletta si ispira dichiaratamente all’Aventador SVJ: veloce sotto ogni punto di vista, ma contraddistinta da manovrabilità e carattere. Questa edizione limitata della R5 è completata da un gruppo meccanico Campagnolo Super Record EPS, ruote Campagnolo Bora One, attacco Deda Elementi, pneumatici Vittoria Corsa Pro e sella Fizik Aliante.

Il prezzo al pubblico è di 18.000 USD e può essere ordinata presso i rivenditori e i distributori ufficiali Cervélo.