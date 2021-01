CES 2021: Hisense punta sulla linea dei TriChroma Laser TV

Hisense, azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, annuncia al CES 2021 la linea completa di TriChroma Laser TV, da 75 pollici a 100 pollici.

Nel 2020 le vendite di Hisense Laser TV sono aumentate del 288% su base annua fuori dalla Cina, i prodotti hanno ottenuto ottimi risultati in 17 paesi nel mondo, tra i quali Stati Uniti, Messico e Australia, mentre in Cina tre modelli di Laser TV sono presenti nella top 10 dei più venduti lo scorso anno. Nel 2021 l’azienda fa un’ulteriore passo avanti con la nuova generazione dei Laser TV.

La tecnologia TriChroma integrata nei Laser TV di Hisense garantisce agli utenti immagini estremamente reali e coinvolgenti, per un’esperienza visiva simile a quella del cinema. Questi modelli TV adottano infatti l’architettura di luce laser RGB, che utilizza tre laser separati per fornire colori più puri. Dal punto di vista tecnico, invece, tale tecnologia offre un miglioramento del 128% per i colori RGB e una luminosità del 20% più elevata a 430 nit. Inoltre, Hisense Trichroma Laser TV raggiunge il 107% dello standard BT.2020, il più elevato dal punto di vista della profondità del colore, e fino al 151% dello standard di colore dei film DCI-P3.

L’azienda ha dimostrato la sua ambizione a diventare leader nella progettazione di display per ecosistemi formati da diversi dispositivi interattivi, utili a soddisfare molteplici scenari di vita. In particolare, al CES 2021 sono state menzionate tre principali e fondamentali tecnologie: di visualizzazione, di Intelligenza Artificiale delle cose (AIOT) e un servizio cloud.

Abituarsi a vivere in questa nuova normalità richiede standard più elevati per l’apprendimento a distanza, il lavoro e molto altro, per questo Hisense vuole fornire soluzioni personalizzate per il futuro. Per esempio, il touch screen può essere utilizzato per l’home schooling, lo schermo per il fitness domestico, integrato con corsi personalizzati e la sincronizzazione dei dati di allenamento etc. L’azienda offre anche opzioni più professionali per settori diversi, tra i quali monitor di alto livello per le trasmissioni radiotelevisive e eco-schermi assistiti con servizi utili alla comunità, come la consulenza medica, la gestione delle strutture della comunità, e altro ancora.

Le novità presentate da Hisense al CES rivelano l’obiettivo a lungo termine del brand: consentire alle persone di essere connesse tra loro attraverso lo schermo, colmando grazie alla tecnologia questo periodo di isolamento, distanza e incertezza.

Il nuovo modello L9 della linea TriChroma Laser TV arriverà in Italia in autunno 2021.