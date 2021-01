Ces 2021: LG svelerà il primo tv QNED Mini Led

In occasione del CES virtuale 2021, LG Electronics presenterà per la prima volta i tv QNED Mini Led, che rappresenteranno la sua offerta top di gamma tra i tv LCD premium 2021. I nuovi tv di LG rappresentano un enorme passo in avanti nella qualità delle immagini degli LCD. Grazie alle tecnologie quantum dot e NanoCell, con i Mini led come sorgente di luce, la luminosità e il contrasto sono di gran lunga superiori a quelli dei televisori LCD convenzionali. La gamma 2021 include 10 nuovi modelli 4K e 8K che coprono un’ampia gamma di schermi di grandi dimensioni fino a 86 pollici.

L’offerta LG ha come punta di diamante i tv OLED, con i pixel auto-illuminanti e il controllo del dimming indipendente e l’arrivo degli LG tv QNED Mini led vuole offrire una valida alternativa ai consumatori.

Grazie a una nuova struttura del pannello migliorata dall’avanzata retroilluminazione dei Mini led di LG, questi televisori offrono un’esperienza visiva davvero coinvolgente in ambito LCD. Come primi tv a combinare le tecnologie quantum dot e NanoCell in un unico prodotto, i televisori LG QNED offrono colori incredibilmente accurati mentre l’avanzata retroilluminazione a led offre un contrasto migliore e neri più profondi, per immagini di eccezionale vivacità e realismo. E grazie a una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, questi televisori rendono il movimento fluido e più naturale.

L’innovativa retroilluminazione degli LG Mini led comprende fino a quasi 30.000 minuscoli LED che producono un’incredibile luminosità massima e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 se combinati con le quasi 2.500 zone di dimming e tecnologia local dimming avanzata. Ciò si traduce in un’eccellente qualità dell’immagine HDR con un magnifico contrasto e neri di qualità, in un’ampia gamma di colori che risultano nitidi e precisi.

“La nostra nuova gamma di tv QNED rappresenta una valida alternativa premium che espande e migliora l’offerta degli LCD e che offre ottimi livelli di intrattenimento domestico, proponendo ai consumatori un’altra fantastica scelta di visione”, ha affermato Nam Ho-jun, senior vice president of R&D di LG Home Entertainment Company. “Questi televisori offrono un’esperienza che li distingue dagli altri televisori LCD e testimoniano il nostro impegno a innovare e definire nuovi stardard.”

Il tv LG QNED 8K da 86 pollici, top di gamma, sarà in mostra nello stand virtuale di LG durante il CES 2021 a partire dall’11 gennaio.