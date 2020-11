Charms for Change: il progetto Pandora x Unicef

I bambini immaginano il proprio futuro nel nuovo cortometraggio di Pandora realizzato per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia

A continuo sostegno della partnership con Unicef e in vista della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia del 20 novembre, Pandora ha organizzato un workshop creativo per ispirare le giovani menti ad immaginare il proprio futuro. Come mostrato nel cortometraggio che riporta la voce dell’attrice e ambassador del brand Millie Bobby Brown, l’evento che si è tenuto a Copenaghen ha riunito alcuni bambini per dare sfogo alla loro creatività, sognare in grande e dimostrare cosa sono in grado di creare con una semplice scatola di cartone.

Attraverso alcuni esercizi di self-expression agevolati da un esperto creativo, i bambini sono stati invitati a scoprire le proprie passioni. Tutti i bambini hanno ricevuto diversi strumenti e materiali e ad ognuno è stato chiesto di creare qualcosa che rappresentasse le proprie ambizioni per il futuro. Potenziali vocazioni come interior design, scienza dell’ambiente, architettura e atletica hanno preso vita in incredibili e accurate creazioni.

Julius, un bambino di 10 anni, racconta: “Mi piace pensare come costruire una casa nuova, come dovrebbe apparire e quante stanze dovrebbe avere. Ho costruito un acquario con un tunnel subacqueo insieme a mia sorella perché lei adora la vita sott’acqua”.

Attraverso la partnership globale iniziata nel 2019, Pandora sostiene le iniziative di Unicef volte ad aiutare oltre 10 milioni di bambini e giovani e dare loro la possibilità di imparare, esprimere se stessi e trovare lavoro in futuro. “I bambini e i giovani sono il futuro. Con il supporto di Pandora, possiamo aiutarli ad sviluppare le competenze di cui hanno bisogno e far fruttare la loro energia, l’entusiasmo e le idee, cosicché diventino cittadini attivi che rivendicano i propri diritti e contribuiscono allo sviluppo della società e all’economia del proprio paese”, afferma Karen Hækkerup, Executive Director dell’UNICEF Danimarca.

Per sostenere le iniziative di Unicef in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia, il Marchio di gioielli presenta una novità all’interno del progetto Charms for Change: il charm in edizione limitata a forma di globo che si apre, rivelando un cuore al suo interno. Per ogni charm venduto, Pandora donerà 15€ sul prezzo di vendita.

Attraverso questa iniziativa e le iniziative future, Pandora x Unicef ha l’obiettivo di dare ai bambini la possibilità di coltivare le proprie passioni e sviluppare a pieno il proprio potenziale, cosicché possano diventare la generazione futura di leader, change-maker e imprenditori, le menti che daranno forma al nostro futuro.