Charms portafortuna di Pandora: iniziare alla grande il nuovo anno

Per iniziare l’anno nuovo con le giuste vibes Pandora ha pensato a una serie di charms portafortuna e ispirazionali per avere sempre con sé un oggetto che ci ispiri a perseguire gli obbiettivi e i propositi per l’anno nuovo. Come il charm Bussola perfetto per indicare a se stessi, o a una persona cara, la giusta strada da seguire anche nei momenti di incertezza. Ma non è tutto, infatti tra le novità è presente anche il charm Yin & Yang, proveniente dalla filosofia cinese. Secondo la teoria degli opposti lo Yin e lo Yang sono parti imprescindibili della vita di ognuno di noi; si tratta delle due metà complementari che formano ogni parte fisica e non di noi. Per questo motivo Pandora ha deciso di dividere questo charm a metà, in questo modo si potrà decidere se tenere entrambi le parti per sé, regalarne una parte alla nostra metà complementare.

Charm Pendente Bussola “Always Follow Your Heart”

Questo charm pendente Bussola girevole ti ispirerà a fidarti del tuo cuore e a scegliere la tua prossima avventura. Rifinito a mano e realizzato in argento sterling 925, il charm è decorato da cristalli blu vivace e reca l’incisione “Always follow your heart” (Segui sempre il tuo cuore). Il charm, che presenta al suo interno una bussola girevole, è un regalo perfetto per indicare a una persona che ami la giusta direzione o per ricordare a te stessa di seguire sempre il tuo cammino.

Charm Pendente Yin & Yang

Una parte per te, l’altra per chi ami. Il nostro charm pendente scintillante divisibile Yin e Yang è rifinito a mano, realizzato in oro rosa 14k e simboleggia due opposti che convivono in armonia. Dona metà di questo simbolo speciale, dipinto con brillante smalto blu opalescente e bianco, alla persona che ti completa, oppure indossa entrambi i charm per ricordare sempre l’importanza dell’equilibrio.

Charm Occhio della Provvidenza

Questo charm Occhio onniveggente scintillante aggiunge un tocco di freschezza a un simbolo antico. Decorato da un motivo che rappresenta i raggi di luce che si dipartono dall’occhio al centro, il charm rifinito a mano e ornato da pietre sfavillanti e dettagli dipinti con smalto che creano l’iride e la pupilla dell’occhio diffonderà energia positiva ovunque tu lo indossi.

Charm Simboli della Fortuna

Il nostro charm a tre lati Quadrifoglio, ferro di cavallo e coccinella presenta una storia su ogni lato. Un quadrifoglio con cristallo verde decora un lato, mentre l’altro presenta un ferro di cavallo in rilievo ornato da cristalli blu; infine sul terzo lato una coccinella dipinta con smalto rosso è pronta a prendere il volo. Completato dalle incisioni “LOVE” e “LUCK”, questo charm speciale si ispira ai talismani portafortuna e ti consente di avere sempre con te, ovunque tu vada, tre simboli speciali in un unico gioiello.