Chicco presenta NEXT2ME POP UP: perfetta per tutte le nanne in casa o in vacanza.

Chicco presenta Next2me Pop Up: la soluzione pratica e funzionale per portare sempre con sé la culla Next2Me grazie a un meccanismo di chiusura che permette di ripiegarla e riaprirla in pochi semplici passaggi e senza rimuovere il materasso o smontare alcuna parte.

Next2Me Pop Up è la compagna perfetta per tutte le nanne, in casa o in vacanza: da chiusa è super compatta e può essere facilmente trasportata grazie alla pratica borsa da viaggio.

Semplice da installare e adatta alla maggior parte dei letti grazie ai piedini richiudibili, la culla Chicco Next2Me Pop Up è dotata di un pratico kit cinture che consente un solido aggancio al letto dei genitori. Ha ben sei livelli di altezza che consentono un allineamento perfetto al materasso matrimoniale.

La culla può, inoltre, essere leggermente inclinata per migliorare il comfort del bambino durante la digestione o in caso di congestione nasale. Tutti i lati della culla sono coperti da un tessuto in rete che garantisce un’ottimale circolazione dell’aria e consente ai genitori di vedere il bambino in ogni momento. E’ incluso un materasso progettato per dare il giusto sostegno al neonato durante il sonno e realizzato in un tessuto traspirante che permette una corretta ventilazione.

Versatile sia di giorno che di notte, Next2Me Pop Up può essere utilizzata anche come culla indipendente staccata dal letto di mamma e papà e spostata facilmente, grazie alle comode ruote frenabili, nelle altre stanze di casa a seconda delle esigenze.

Prezzo al pubblico: 229 euro