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Chiello annuncia il “Chiello Club Tour 2026”: sei tappe nei principali club italiani

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Dal 16 aprile 2026 Chiello, tra le voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, tornerà dal vivo con il “Chiello Club Tour 2026”. Il tour, organizzato e prodotto da Trident Music, porterà l’artista lucano nei principali club del Paese per sei appuntamenti ad alta intensità.

Il calendario prevede sei date: 16 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, 19 aprile all’Atlantico di Roma, 21 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, 22 aprile all’Estragon di Bologna, 28 aprile all’Alcatraz di Milano e 29 aprile al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino). Sul palco Chiello sarà accompagnato da un ensemble di musicisti d’eccezione: Fausto Cigarini (basso, violino), Saverio Cigarini (piano, synth), Francesco Bellani (synth), Matteo Pigoni (chitarra), Valerio Visconti (chitarra) e Pietro Vicentini (batteria).

Il tour segue l’uscita di “Agonia”, il nuovo album dell’artista disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente). Il disco ha conquistato la TOP10 della classifica ufficiale FIMI/NIQ (#8) e la TOP5 delle classifiche di CD, vinili e musicassette (#4).

Il progetto, pubblicato da Island Records/Universal Music Italia, include il brano “Ti penso sempre”, presentato al 76° Festival di Sanremo. La canzone è stata scritta da Chiello e composta da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Il video, diretto da Tommaso Ottomando, conferma il legame tra l’universo visivo e quello musicale dell’artista, da sempre caratterizzato da una forte impronta estetica e narrativa.

La copertina di “Agonia” riprende una fotografia di Todd Hido, tratta dalla celebre raccolta “House Hunting”. Le immagini, come spiegato dal comunicato, attraversano i sobborghi americani tra solitudine e mistero, evocando una malinconia silenziosa in cui il quotidiano si trasforma in poesia. L’album dialoga con questo immaginario e racconta le fragilità, la solitudine e l’introspezione emotiva che da sempre caratterizzano la scrittura di Chiello.

La tracklist di “Agonia” comprende undici brani: “A Testa Alta”, “Vulcano”, “Salvami da Me Stesso”, “Ti Penso Sempre”, “Polynesian Village”, “Desaturarsi”, “Lupo”, “Gli Spettri e le Paure”, “Spero Almeno”, “Scarlatta” e “Sto Andando Via”. Un percorso musicale che conferma la capacità del cantautore di muoversi tra introspezione e sperimentazione sonora.

Chiello, classe 1999, è nato a Venosa, in provincia di Potenza. Dopo essersi affermato insieme al collettivo FSK Satellite, con cui ha ottenuto numerose certificazioni, ha intrapreso una carriera solista collaborando con nomi di primo piano della musica italiana. Tra le sue collaborazioni spiccano quelle con Mace, Colapesce, Rkomi, Madame, Sick Luke, Mahmood, Tedua e Coez.

Nel 2021 ha pubblicato il debut album “Oceano Paradiso”, certificato oro, seguito da “Mela Marcia” nel 2023, anticipato dai singoli “Milano Dannata” e “Cuore tra le stelle”. Negli anni successivi ha partecipato a eventi come X Factor, Tim Summer Hits e Tim Music Awards all’Arena di Verona. Il 2025 lo ha visto impegnato con l’album “Scarabocchi”, contenente i singoli “Amore mio”, “Pirati” e “Scintille”, e con la presenza al 75° Festival di Sanremo nella serata delle cover accanto a Rose Villain.

Con “Agonia” e il nuovo tour nei club, Chiello si conferma come una delle voci più intense e riconoscibili della sua generazione. Un artista capace di fondere fragilità ed energia, introspezione e visione, in un percorso che unisce autenticità e continua evoluzione.

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