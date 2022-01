Ciak Roncato al Pitti Uomo con l’esercito italiano

Ciak Roncato, il marchio italiano di riferimento della valigeria contemporanea di qualità, sigla un accordo di co-branding con Esercito Italiano per la realizzazione di una collezione urban casual di borsoni, zaini, trolley e accessori: i valori secolari delle Forze Armate Italiane si raccontano nel design Made in Italy delle nuove proposte per il viaggio e il tempo libero al prossimo Pitti Uomo dal 11 al 13 gennaio 2022.

Pensata per chi è alla ricerca di accessori pratici e dallo stile basic, ma ricercato, in cui i dettagli funzionali diventano elementi estetici, la collezione Ciak Ronkato per Esercito Italiano rivela un’alta qualità manifatturiera e una straordinaria ricerca sui materiali tecnologici. Il Vela Nylon, scelto per le sue caratteristiche di leggerezza e morbidezza, di piacevolezza al tatto e luminosità, ricorda il tessuto utilizzato per i paracaduti e rievoca un mondo di avventure, passioni ed esperienza.

Con il suo linguaggio sobrio e ricercato, per nulla scontato, la collezione risponde ai bisogni contemporanei dei nomadi digitali e porta in giro per il mondo l’eccellenza italiana. Ogni pezzo è impreziosito dalla stella a cinque punte, emblema dell’Esercito e orgoglio della Repubblica Italiana. Questo elemento simbolico rievoca la luce, intesa come sublime intelletto, rappresenta l’abilità nel condurre e orientare scelte, simboleggia la capacità di distinguersi ed emergere.

“Da tempo volevamo intraprendere una collaborazione con organizzazioni simbolo dell’italianità e dal forte riconoscimento emotivo, e siamo orgogliosi che l’Esercito abbia sposato il nostro progetto. Sicurezza, fiducia, forza, coraggio e autenticità sono i valori che guidano l’Esercito Italiano e noi li condividiamo completamente. – dichiara Federica Roncato Responsabile Comunicazione e Marketing di Ciak Roncato

Da sempre, infatti, Ciak Roncato si impegna per accompagnare i viaggiatori al meglio progettando valigie, borsoni e accessori pratici e dallo stile autentico. Inoltre, con tenacia difendiamo l’italianità delle nostre produzioni per garantire collezioni altamente affidabili.”

Mescolando contenuti fashion e dettagli tecnici tipici del mondo militare, gli zaini Ciak Roncato per Esercito Italiano sono presentati in quattro dimensioni e accessoriati con tasche frontali per l’inserimento di oggetti da tenere a portata di mano; gli interni sono completamente foderati e organizzati in comparti. Le proposte prevedono un modello decisamente urban, una versione shopper dallo spirito fashion e due varianti più ampie pensate per chi viaggia.

Il borsone modulare dal design intelligente è dotato di spallacci e di presa laterale per il trasporto orizzontale, di una tasca security e una serie di astucci removibili. I trolley in policarbonato iperleggero, con finitura antigraffi e protezione agli urti, hanno quattro ruote girevoli, chiusura laterale a combinazione, carrello con push button e tubi in alluminio. Presentati in blu, silver o nero prevedono anche la dimensione omologata per voli low cost.

La collezione si completa di una serie di bag crossover e di alcuni accessori in pelle, portafogli o porta carte di credito, da scegliere fra quelli più classici e quelli sporty.