CIAK RONCATO: il trolley di soli 5 cm da portare a spalla

Ciak Roncato, il marchio italiano da oltre 60 anni di riferimento della valigeria contemporanea di qualità, presenta la nuovissima Fibra II una collezione di trolley rigidi, ultraleggeri, capienti e al tempo stesso sottili con uno spessore massimo di 5 cm tanto da essere riposti dentro ad un cassetto o armadio.

Dal design brevettato e studiato interamente in Italia, i nuovi trolley XS sono omologati per essere collocati nelle cappelliere e anche comodamente sotto al sedile frontale, per viaggi fuoriporta con gli amici o per brevi spostamenti di lavoro.

Il materiale, ABS 100&, è leggero e altamente resistente agli urti, tutti gli interni sono completamente organizzati con divisorio e ferma abiti garantendo la massima capienza e praticità. I nuovi trolley Fibra II sono dotati di comode ruote esterne che non occupano spazio oltre ad una tracolla regolabile che permette di essere portato a spalla in modo pratico e sicuro, grazie alla leggerezza dei materiali e alla compattezza salva spazio una volta richiuso.

La collezione è disponibile nei vari colori nero, argento, rosso, blu navy e ottanio, in vendita nei punti vendita del marchio di Milano, Padova e Bologna ed inoltre sull’e-shop del marchio.