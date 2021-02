Cinturato All Season SF2, la nuova gomma “all season” di Pirelli

Pirelli lancia il nuovo Cinturato All Season SF2, il pneumatico per tutte le stagioni che consente di essere sempre in regola con le normative invernali e di guidare in sicurezza in ogni condizione climatica. Il nuovo “quattro stagioni” di Pirelli è un concentrato di tecnologia e porta al debutto il “battistrada adattivo”, un sistema composto da mescola e disegno battistrada che massimizza sicurezza di guida e versatilità di utilizzo.

Inoltre è disponibile anche con le tecnologie Pirelli Seal Inside e Runflat, che permettono di continuare a viaggiare anche in caso di foratura e con le specifiche Elect, per i veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Il Cinturato All Season SF2 è disponibile in 65 misure – fra i 15 e i 20 pollici – dedicate alle moderne urban car, agli ultimi modelli di crossover utility vehicle e alle medie sedan. Sulla spalla, i simboli M+S accompagnati dalla marcatura 3PMSF (Three-Peak-Mountain with Snowflake: il simbolo di un fiocco di neve inserito in una montagna stilizzata a tre cime) indicano le ottime performance anche nelle condizioni invernali e certificate dai test richiesti dalla normativa europea, che garantiscono il rispetto delle norme per la circolazione in vigore in diversi Paesi europei durante l’inverno.

Il nuovo nato della famiglia Cinturato è indicato per chi usa l’auto prevalentemente in città, vive in regioni non alpine e con temperature tipiche dei climi temperati, attestandosi sui 25.000 Km all’anno. Il profilo e la struttura del Cinturato All Season SF2, oltre al nuovo disegno battistrada, consentono una direzione di guida ottimale con un’impronta uniforme a terra, incrementando la resa chilometrica del 50% rispetto al precedente Cinturato All Season Plus. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’impiego di nuovi materiali nelle mescole e un’ottimale progettazione delle rigidità locali del battistrada.

Ottime le prestazioni che si attestano tra le migliori del mercato in tutte le situazioni di guida tipiche delle diverse stagioni dell’anno, come emerso dai test realizzati dall’ente certificatore TÜV SÜD, che ha assegnato a questo pneumatico il Performance Mark.

Come attestano anche i test realizzati dall’ente certificatore Dekra, il controllo del veicolo viene offerto dalla minor frenata su asciutto e dalla miglior guidabilità su neve del Cinturato All Season SF2 rispetto ai principali pneumatici dei concorrenti, a cui si aggiungono le ottime performance di frenata su fondo bagnato e neve. Rispetto al precedente pneumatico Cinturato All Season Plus, migliorano la frenata su asciutto e su bagnato, riducendosi rispettivamente di -3,5m e di circa 2m. Anche in presenza di neve sul manto stradale, le performance del nuovo pneumatico sono migliorate rispetto alla versione precedente, in termini di tenuta di strada e di circa 1m in frenata.

La mescola adattiva di nuova generazione del battistrada consente anche la più bassa resistenza al rotolamento in comparazione ai principali pneumatici del segmento dei competitor, come attestato dai test realizzati da Dekra. La più bassa resistenza al rotolamento consente minori consumi di carburante e una maggiore autonomia per i veicoli elettrici nel caso di gomme con tecnologia Elect. Questa prestazione genera benefici in termini di sostenibilità ambientale e porta in B il valore di rolling resistance indicato sull’etichetta della gomma per la maggior parte della gamma di Cinturato All Season SF2.

Queste performance sono consentite dalla mescola e dal disegno del battistrada, che si adattano per muoversi in sicurezza grazie a due picchi di temperatura di esercizio tipici dell’estate e dell’inverno. Durante la marcia in condizioni invernali e di bassa temperatura, le lamelle del battistrada restano aperte per favorire una miglior frenata su neve, mentre in caso di frenata su asciutto o bagnato si chiudono, aumentando la rigidità dei tasselli, per generare una maggior aderenza sul manto stradale.

Questo comportamento adattivo è dovuto alla tecnologia 3D delle lamelle del battistrada che, grazie alla capacità di chiudersi e compattarsi di fatto fuori dal contesto innevato, trasformano un battistrada invernale in uno estivo, permettendo un controllo migliore del veicolo in tutte le condizioni di asciutto e bagnato. Inoltre, la progettazione degli incavi laterali a sezione progressiva, unita all’incavo centrale continuo, garantiscono un’efficiente espulsione dell’acqua quando piove, migliorando la sicurezza e la performance in acquaplano.

GLI “ACCESSORI” DEL CINTURATO ALL SEASON SF2

Per dare ancora più sicurezza al guidatore, il Cinturato All Season SF2 è disponibile in alcune misure anche con l’innovativa tecnologia Seal Inside, che consente di proseguire la marcia senza perdite d’aria anche in caso di forature fino a 4 mm. Infatti, il mastice sigillante, presente all’interno del pneumatico, forma una guaina che avvolge il corpo estraneo dal momento in cui penetra, impedendo così la fuoriuscita di aria e la conseguente perdita di pressione. Quando l’oggetto viene estratto, il mastice stesso sigilla il foro d’uscita. Inoltre, è disponibile l’opzione Self-Supporting Run Flat di Pirelli in caso di foratura. Questa soluzione aumenta la sicurezza su strada senza rinunciare al piacere di guida, infatti questi pneumatici sono progettati per mantenere stabile l’auto in caso di perdita repentina di pressione, consentendo di continuare a viaggiare in totale sicurezza per 80 km a una velocità massima di 80 km/h. I pneumatici Pirelli con questa tecnologia, grazie a specifici rinforzi inseriti nelle pareti laterali della struttura interna, sostengono i carichi laterali e trasversali del veicolo, anche in assenza di pressione.

ELECT, MASSIMIZZA L’AUTONOMIA DI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN

Per i veicoli elettrici e ibridi plug-in è disponibile il Cinturato All Season SF2 marcato Elect: si tratta di un pacchetto di tecnologie che presenta mescola, struttura e disegno del battistrada che garantiscono una bassa rolling resistance per massimizzare l’autonomia dell’auto, una riduzione del rumore di rotolamento delle gomme, a vantaggio della quiete all’interno dell’abitacolo, e un grip immediato per far fronte agli importanti valori di potenza e coppia ai bassi giri tipici delle auto elettriche.