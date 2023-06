CIRCEO: la docuserie premiata ai Nastri d’Argento 2023

CIRCEO, la serie prodotta da Cattleya in collaborazione con Paramount Television International Studios (ex VIS), Paramount+ e RAI Fiction, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento ai Nastri d’Argento 2023, dedicati alla grande serialità, nella categoria “Docuserie”. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 17 giugno presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli, durante la serata finale dell’evento organizzato con la Film Commission Regione Campania.

La serie racconta il processo che ha seguito il terribile caso di cronaca del 1975, sottolineando il suo impatto radicale sulla società italiana dell’epoca e il contributo apportato alla lotta per i diritti delle donne. Basata sull’idea di Flaminia Gressi e con un soggetto di serie di Flaminia Gressi e Lisa Nur Sultan, la sceneggiatura è stata curata dalle due autrici insieme a Viola Rispoli, mentre la regia è stata affidata ad Andrea Molaioli.

“Il massacro del Circeo” scuote l’Italia. La serie mette in gioco molto di più: l’obiettivo di cambiare la mentalità di un Paese in cui lo stupro non è considerato un crimine contro la persona, ma un’offesa alla pubblica morale. A difendere Donatella, sopravvissuta del Circeo interpretata da Ambrosia Caldarelli, c’è Teresa Capogrossi, un personaggio di fantasia interpretato da Greta Scarano, una giovane e ambiziosa avvocata. Inizialmente al fianco di Fausto Tarsitano, un noto avvocato penalista realmente esistito interpretato da Enrico Ianniello, Teresa passa poi a lavorare con Tina Lagostena Bassi, interpretata da Pia Lanciotti, un’instancabile avvocata impegnata in prima linea per la riforma della legge sulla violenza sessuale, definita “l’avvocato delle donne”. Teresa, donna idealista e appassionata, diventa una figura guida per Donatella, assumendo il ruolo di una sorella maggiore e dimostrando che è possibile vincere il processo e cambiare la legge, ad ogni costo. Nel cast, oltre alle performance di spicco di Angelo Spagnoletti, Francesca Antonelli, Benedetta Cimatti, Adalgisa Manfredi, Guglielmo Poggi, e Andrea Pennacchi nel cameo del secondo episodio nel ruolo di Don Occelli.

La serie originale in sei episodi CIRCEO è sempre disponibile su Paramount+.