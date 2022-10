Citroën Ami – 100% ëlectric protagonista del Festival “e_mob 2022”

Si è appena concluso a Milano “e_mob”, il più importante evento italiano dedicato alla mobilità elettrica che punta a diffondere la cultura di un sistema ambientale sostenibile. Giunto alla sesta edizione, quest’anno il festival si è focalizzato sui mezzi di trasporto alternativi come bici ed e-bike, scooter e quadricicli a zero emissioni, che il pubblico ha potuto ammirare e testare, valutandone le diverse soluzioni di ricarica. Spazio anche a quei mezzi, totalmente elettrici, pensati per il trasporto pubblico del futuro.

Al prestigioso evento, molto partecipato e con la presenza di numerosi giovani ad affollare gli stand, non poteva certo mancare Citroën Ami – 100% ëlectric, oggetto di mobilità rivoluzionario e anticonformista. Esposta in via dei Mercanti a un passo da piazza Duomo, i visitatori hanno apprezzato le qualità tecnologiche di un modello vincente capace di soddisfare le nuove aspettative di micromobilità, per tutti i tipi di clienti. Il suo successo è sotto gli occhi di tutti: in Italia Citroën Ami -100% ëlectric è leader nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici.

L’ultracompatta a zero emissioni riflette pienamente la filosofia del Brand, da sempre attento alle evoluzioni della società e fortemente impegnato nel processo di transizione energetica verso una mobilità sostenibile, oltre a incarnare i valori di accessibilità, audacia e benessere dei clienti insiti nel DNA di Citroën. Inoltre il brand Citroën propone un’ampia gamma di soluzioni diversificate, tra vetture 100% elettriche e vetture elettrificate con ricarica plug-in, che sottolineano l’impegno costante di Citroën verso una mobilità urbana sempre più rispettosa dell’ambiente.

Emblema di questa nuova frontiera green è proprio la rivoluzionaria Ami – 100% ëlectric, che assicura una guida silenziosa, fluida e senza stress. La sua autonomia, fino a 75 km, è infatti più che sufficiente per un uso quotidiano in città, mentre la batteria da 5,5 KWh, che alimenta il motore elettrico da 6 KW, ha un processo di ricarica semplice e si completa in sole tre ore da una normale presa di corrente da 220 V. Inoltre, è molto maneggevole e si parcheggia con grande facilità, grazie alle dimensioni esterne estremamente compatte e al diametro di sterzata di soli 7 metri. Allo stesso tempo, offre un abitacolo spazioso, confortevole e luminoso, come dimostrano le ampie superfici vetrate e il tetto in vetro totalmente trasparente.