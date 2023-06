Citroën “Ami for All”: una nuova soluzione di mobilità per persone con disabilità

Nella società di oggi, l’accessibilità e la mobilità sono fattori cruciali per garantire una vita quotidiana soddisfacente. Purtroppo, molte persone a mobilità ridotta affrontano sfide significative nell’affrontare gli ostacoli del trasporto pubblico o del trasporto PMR (Persone con Mobilità Ridotta). Tuttavia, c’è una soluzione rivoluzionaria che offre un’opportunità unica per migliorare la qualità della vita di queste persone: Citroën Ami con il progetto “Ami for All”.

Ami è lo strumento ideale per coloro che cercano una maggiore indipendenza nella propria vita quotidiana. Con la possibilità di guidare attivamente e con un budget controllato, questo veicolo supera le complessità e le restrizioni associate al trasporto PMR o al trasporto pubblico. Ami consente alle persone a mobilità ridotta di gestire autonomamente la propria mobilità, offrendo loro la libertà di andare dove vogliono e quando vogliono.

Uno dei principali vantaggi di Ami è la sua compattezza. Le dimensioni ridotte lo rendono agile e facile da parcheggiare, consentendo a chiunque di manovrare il veicolo con facilità anche in spazi ristretti. Inoltre, l’ingombro limitato offre un ampio spazio per manovrare una sedia a rotelle, consentendo alle persone con disabilità di effettuare agevolmente il passaggio dalla sedia al veicolo. La sua altezza ottimizzata facilita la salita e la discesa, eliminando la necessità di sforzi eccessivi.

La maneggevolezza di Ami è un altro aspetto che lo rende un compagno di viaggio ideale per le persone a mobilità ridotta. Con una velocità massima di 45 km/h, questo veicolo è facile da guidare e offre un’esperienza di guida sicura ed emozionante. La sua autonomia di 75 km lo rende perfetto per l’uso quotidiano, consentendo di affrontare facilmente gli spostamenti necessari durante la giornata senza preoccuparsi di rimanere senza carica.

La sicurezza e il comfort sono una priorità fondamentale di Ami. Grazie al suo design stabile e chiuso, offre una protezione superiore rispetto alle condizioni atmosferiche avverse e agli imprevisti della strada. Ciò permette di godere di una maggiore tranquillità durante il viaggio, sapendo di essere al sicuro all’interno del veicolo. Inoltre, gli interni di Ami sono progettati per offrire il massimo comfort, con un’attenzione particolare alla comodità degli occupanti, indipendentemente dalla loro abilità.