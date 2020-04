Citroën AMI, oggetto di mobilità anticonformista

Come dimostrano le sfide lanciate in oltre 100 anni di storia, capaci di rivoluzionare la mobilità individuale in maniera sorprendente, Citroën ha sempre saputo sovvertire i codici più tradizionali con scelte audaci e innovative. Con Ami – 100% electric, il Marchio francese prosegue il suo percorso anticonformista.

Ami – 100% electric, veicolo anticonformista compatto e agile, è ideale per effettuare i numerosi spostamenti in città nell’arco della stessa giornata, grazie alla sua autonomia di 70 km. In grado di viaggiare fino a 45 km/h, permette ovviamente di accedere a tutte le zone nei centri città, offrendo una guida fluida e silenziosa.

Esteticamente, il design è fresco e sviluppato su 2 posti che rendono tutto più facile. Lo dimostra la compattezza estrema, con 2,41 metri di lunghezza e un diametro di sterzata di 7 metri che si riflettono immediatamente sulla facilità di manovra, in mezzo al traffico oppure mentre si cerca parcheggio. Dimensioni che di conseguenza necessitano di una ridotta carica elettrica, certificata dalle 3 ore che servono per la ricarica completa da una presa elettrica standard.

Compattezza equivale anche ad accessibilità, parola chiave dell’universo Citroën in cui non serve la patente per guidare Ami, veicolo utilizzabile “à la carte” grazie ad offerte in sintonia con le esigenze individuali, per periodi di utilizzo che possono durare un minuto, un anno o più.