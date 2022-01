Citroën Ami: un progetto unico firmato da Massimo Alba

Oggetto di mobilità rivoluzionario, Ami 100% – ëlectric interpreta la creatività e l’innovazione di Citroën. Risponde alle nuove esigenze di mobilità e di impatto ambientale e si distingue per il suo carattere moderno e il design originale. Sovverte i codici per le sue dimensioni ultracompatte, i suoi volumi, la sua progettazione simmetrica e l’approccio grafico inedito e personalizzabile.

Si tratta di una soluzione di mobilità accessibile a partire dai 14 anni con la patente di categoria AM ed è innovativa anche nel suo processo di acquisto, completamente online.

La mobilità che offre è 100% elettrica, ideale per gli spostamenti quotidiani, con un’autonomia fino a 75 chilometri e velocità massima di 45 km/h. I suoi 2,41 metri di lunghezza e un diametro di sterzata di 7 metri sono elementi vincenti per posteggiare facilmente anche in spazi ristretti e per muoversi con agilità nell’intenso traffico cittadino. Semplice da utilizzare è anche facile da ricaricare, in sole 3 ore da una presa di corrente standard.

Ami 100% – ëlectric è anticonformista di natura: le linee originali e la perfetta simmetria le conferiscono un carattere forte e consapevole, dallo stile unico. Compatta e agile, è luminosa, pratica e protettiva per due persone sedute una di fianco all’altra. La sua modernità si manifesta anche attraverso le personalizzazioni, rese possibili da un’ampia scelta di accessori ed elementi decorativi colorati, che soddisfano il desiderio di unicità, oggi più attuale che mai. È proiettata nel futuro, ma rispecchia pienamente il DNA Citroën, che esprime audacia e creatività da oltre un secolo, con la sua storia costellata di modelli iconici capaci di rappresentare i sogni di intere generazioni.

Da qui nasce l’amore a prima vista tra Citroën Ami -100% ëlectric e Massimo Alba, designer indipendente, che personalizzando la sua Ami, ha esteso per la prima volta il proprio stile al mondo della mobilità, avvicinando Ami – 100% ëlectric all’universo creativo delle sue collezioni di abbigliamento, fatto di poesia e di un lusso invisibile senza tempo.

Un progetto sentimentale dettato dall’incontro e dalla curiosità reciproca che sfocia nella realizzazione di un oggetto esclusivo. Nell’esemplare unico “Ami by Massimo Alba” il design di Ami -100% ëlectric è valorizzato dall’estro creativo del designer, spinto dal desiderio di trasformarla in un “monolite” scultoreo. La carrozzeria è re-interpretata in una tinta nero matt, elegante e discreta, che sottolinea i volumi geometrici di Ami, conferendole un carattere urbano, in linea con lo stile contemporaneo di Massimo Alba.

In netto contrasto con la carrozzeria, ben visibili in colore arancione, spiccano alcuni elementi di personalizzazione come la firma dello stilista, posizionata centralmente nella parte posteriore, e la frase “perfect is boring”, riportata su entrambe le portiere, e che rappresenta il pensiero del designer sull’opportunità di ognuno di noi di esprimere liberamente la propria identità.

L’istinto di Massimo Alba di avvicinarsi alla Ami -100% ëlectric nasce anche da un ricordo profondamente legato alla sua infanzia, un sogno ricorrente che oggi si trasforma in realtà. Un colore giallo intenso si ritrova nella personalizzazione dei fari a LED, un evidente richiamo ad alcuni modelli di vetture soprattutto francesi, che sono rimaste impresse nella memoria del designer.