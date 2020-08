Citroën Berlingo: praticità e comfort per le vacanze estive

Nel suo secolo di storia, Citroën ha maturato una grande esperienza per offrire tanto spazio a bordo dei suoi veicoli e garantire la massima modularità in base alle specifiche esigenze di carico. Caratteristiche che contraddistinguono numerosi veicoli della gamma Citroën e garantiscono funzionalità e praticità d’uso e di conseguenza aumentano il benessere di tutti gli occupanti.

Un modello che gioca un ruolo fondamentale in questo specifico contesto è Citroën Berlingo, la terza generazione di un’icona che nel 1996 ha dato vita al segmento dei Multispazio le cui caratteristiche di abitabilità e modularità sono tra le principali ragioni d’acquisto.

Aumenta lo spazio a bordo grazie a tre sedili posteriori indipendenti (a seconda dell’allestimento) della stessa misura (in seconda fila) che offrono grande spazio per le ginocchia e si possono richiudere a scomparsa per ottenere un pianale piatto fino al sedile anteriore del passeggero, anch’esso richiudibile a scomparsa, per una lunghezza di carico che arriva a 2,70 m per la versione M e 3,05 m per la versione XL. In terza fila sono disponibili due sedili estraibili che nella versione XL sono regolabili longitudinalmente offrendo così la possibilità di scegliere se privilegiare l’abitabilità per i passeggeri o il volume del bagagliaio. L’abitacolo dispone di varie zone utili: una zona di ricarica wireless per lo Smartphone, un vano aperto davanti allo schermo della radio, un vano chiuso sopra al quadro strumenti e un cassettino sotto al sedile lato guida, dei porta-lattine e vani nelle porte divisi in due parti, una delle quali può contenere una bottiglia da 1,5 l

Ottima l’accessibilità con due ampie porte laterali scorrevoli e funzionali, dotate di vetri elettrici discendenti. Berlingo offre anche un ampio portellone posteriore, che si apre su un bagagliaio generoso. La capacità di carico arriva a 775 l in versione M, in configurazione 5 posti, e 1.050 l in versione XL, in configurazione 5 posti.

L’accesso al bagagliaio è facilitato grazie al lunotto posteriore apribile e oscurato, dotato di un’inedita tendina copri-bagagli a scomparsa a 2 posizioni, molto utile nelle fasi di carico o scarico. Permette di caricare il bagagliaio in modo ottimale anche quando manca lo spazio per aprire il portellone.

Tre gli allestimenti disponibili: LIVE, FEEL e SHINE, tutti dotati di varianti con carrozzeria M e XL. I prezzi del nuovo Citroen Belingo partono da circa 21 mila euro per il 110 CV Pure Tech in allestimento LIVE con carrozzeria M, e superano di poco i 29.000 per il diesel da 130 CV, cambio automatico e allestimento SHINE, con carrozzeria XL.