CITROËN C1 JCC+: la serie by Jean-Charles de Castelbajac

Dopo la Art Car E-MEHARI, ricca di colore, presentata a maggio 2018 e poi C3 JCC+, l’edizione elegante commercializzata a settembre 2018, è ora il modello Citroën C1 che diventa l’oggetto di ispirazione per l’estro e la creatività di Jean-Charles de Castelbajac.

Citroën prosegue dunque la collaborazione con lo stilista francese, che valorizza la silhouette di C1 abbinando moda e arte. Jean Charles de Castelbajac ha creato una versione alto di gamma ricca di contrasti dove la sua firma distintiva e colorata si ritrova sulle conchiglie dei retrovisori, sui coprimozzo, sulle personalizzazioni del montante posteriore e nella decorazione specifica all’interno. La piccola cittadina di Citroën acquista un look che saprà catturare l’attenzione nel contesto urbano.

C1 JCC+, ha una personalità energica, creata per tutti coloro che amano la città!… Questa avventura estetica illustra la capacità di attingere il meglio da universi paralleli che si incontrano e si mescolano tra loro. Un connubio tra l’automobile, la moda e l’arte!

C1 JCC+ si contraddistingue per i tocchi di colore pop e di tendenza, tanto cari a Jean-Charles de Castelbajac: il Rosso per la passione, il Blu come la speranza, il Giallo come l’energia del sole. Una firma unica ed esclusiva, artistica e alla moda, che rende C1 ancora più fresca e moderna.