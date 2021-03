Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in: efficiente e confortevole

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in è il primo modello ibrido alla spina Citroën. Da questo modello parte il processo di elettrificazione della Marca che raggiungerà il 100% della gamma entro il 2025. C5 Aircross Hybrid Plug-in abbina tutti i vantaggi di una guida 100% elettrica per gli spostamenti quotidiani alla versatilità e all’autonomia del motore termico per i viaggi più lunghi, unendo i vantaggi delle due motorizzazioni in modalità ibrida. Il comfort è affidato alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, ai sedili Advanced Comfort e alle 20 tecnologie di assistenza alla guida.

Aumenta la sicurezza grazie ai nuovi proiettori Eco LED , ora di serie su tutte le versioni, e viene ottimizzata la carica della batteria del motore elettrico, con il cavo di ricarica modalità 3 monofase da 7,4 kW per completare il processo in meno di 2 ore con Wall Box a 32A. La batteria agli ioni di Litio da 13,2 kWh si ricarica facilmente, in tempi rapidi anche con una presa domestica standard. Basta infatti una sola notte. Secondo i dati dichiarati, si può guidare con zero emissioni di CO2 nel quotidiano in modalità 100% elettrica con 55 km di autonomia viaggiando a zero emissioni sino a 135 km/h.

Le prestazioni sono affidate all’abbinamento di un motore benzina PureTech 180, di un motore elettrico da 80 kW e di un cambio automatico elettrificato ë-EAT8. 225 i cavalli di potenza massima complessiva e 320 Nm di coppia disponibile immediatamente. La velocità massima è di 225 chilometri orari.

C5 Aircross nella sua versione plug-in Hybrid si conferma Best In Class per modularità con i 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa. Il volume del bagagliaio arriva fino a 600 litri, valore record nella sua categoria. Ampia la possibilità di personalizzazione per un totale di 39 combinazioni esterne, grazie a 7 tinte per la carrozzeria e 4 Pack Color. Inserti colorati che conferiscono dinamismo ed eleganza e che si ritrovano negli Airbump e nella zona inferiore del paraurti anteriore. Non manca il tetto a contrasto Black, che comprende le calotte dei retrovisori nere.

L’app MyCitroën, compatibile con iOS e Android, si può utilizzare con estrema facilità direttamente dal proprio smartphone. MyCitroën è un utile strumento sia per monitorare a distanza diverse informazioni sulla propria vettura sia perché diventa un vero e proprio telecomando da cui azionare o disattivare alcune funzioni. Disponibile in due versioni, Feel e Shine, SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in è già arrivata nelle concessionarie con prezzi a partire da 42.100 euro.