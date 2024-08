Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid sulle tracce di Guglielmo Tell

Il nuovo Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid si immerge nelle leggendarie tracce di Guglielmo Tell, offrendo un’esperienza di comfort e versatilità senza precedenti. Questo SUV, dal design moderno ed espressivo, si distingue per i suoi dettagli curati e innovativi che lo rendono un compagno ideale per ogni viaggio.

Dotato di sedili Advanced Comfort e sospensioni tecnologiche con Smorzatori Idraulici Progressivi, il Citroën C5 Aircross assicura un’esperienza di guida morbida e confortevole per tutti i passeggeri. Gli interni spaziosi e modulabili offrono la possibilità di personalizzare lo spazio a seconda delle esigenze, con tre sedili posteriori individuali che possono essere inclinati, ripiegati o allungati per creare un carico fino a 1,90 metri.

Inoltre, la presenza di inserti colorati sul frontale e sulla cornice laterale conferiscono al veicolo un tocco di dinamismo e personalità. Grazie alla sua versatilità e al comfort di bordo, il Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid si presenta come la scelta ideale per esplorare le strade della Svizzera, in particolare nel suggestivo Canton Uri.

Le tracce di Guglielmo Tell, l’eroe svizzero leggendario, si intrecciano con la storia e la cultura di questo affascinante territorio, offrendo ai viaggiatori la possibilità di immergersi in un ambiente ricco di colori e suggestioni. Visitare la cittadina di Altdorf, con le sue statue e il piccolo museo dedicato a Tell e al figlio, è un’esperienza che permette di rivivere la storia di un simbolo di coraggio e ribellione.