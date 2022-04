Citroën: ecco la nuova boutique di prodotti Lifestyle

Citroën lancia la sua nuova boutique online Citroën Lifestyle per permettere agli appassionati della marca Citroën di ritrovare i loro prodotti preferiti su una nuova piattaforma, che è stata riprogettata per offrire un’esperienza di qualità con un percorso di acquisto più fluido dall’ordine alla consegna.

I clienti potranno trovare una vasta gamma di prodotti, dai modellini delle automobili all’abbigliamento, ai giocattoli per bambini, alle biciclette e agli accessori di moda.

Ora accessibile da computer, tablet o smartphone, la boutique Citroën Lifestyle può essere configurata in quattro lingue: francese, inglese, spagnolo e italiano. Il tedesco sarà aggiunto all’inizio di maggio e il portoghese e l’olandese saranno aggiunti all’inizio di giugno. Anche un call center multilingue in queste sette lingue sarà disponibile per fornire informazioni ai clienti.

La boutique Citroën Lifestyle è compatibile con tutti i tipi di pagamento, dalle carte di credito ai pagamenti online, per adattarsi alle esigenze dei suoi clienti e permette una facile consegna in un gran numero di Paesi. Sviluppata a partire dalla piattaforma di e-commerce gestita da ORECA Digital Retail, beneficia dei 40 anni di esperienza di questo importante operatore nella distribuzione di prodotti derivati.

« Siamo contenti di lanciare la nostra nuova boutique online Citroën Lifestyle. Questa nuova piattaforma è stata progettata per i nostri clienti con un’ergonomia ottimizzata, la disponibilità di contenuti in diverse lingue, la disponibilità di tutti i metodi di pagamento comunemente usati sulle piattaforme di e-commerce e una più facile consegna all’estero. La soddisfazione dei nostri clienti ci ha guidato nei nostri sviluppi per ampliare la distribuzione dei nostri prodotti e rafforzare l’immagine della marca Citroën », dichiara Bruno Gisquet, Vicepresidente Contenuto Brand & Digital